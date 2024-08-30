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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 08:59

Тернер и Бейтс рассказали о настрое после напутствия Макгрегора

Сергей Разин
корреспондент
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Ирландские боксеры Шон Тернер и Тони Бейтс рассказали о настрое перед турниром суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» после напутствия от бойца UFC Конора Макгрегора.

30 августа Тернер попытается взять реванш у Кевина Джонсона, а Бейтс подерется с Эдгаром Гукасяном.

«Я чувствую себя прекрасно. Все хорошо. Конор хочет, чтобы я прибавил в весе, теперь в огне больше угля, понимаете, о чем я?» — приводит слова Тернера РЕН ТВ.

«О, Конор, да! Большой привет ему, он мне очень нравится, я ценю его слова поддержки», — сказал Бейтс.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдут в череповецком Ледовом дворце.

В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты.

В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо. Их схватка пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Конор Макгрегор
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