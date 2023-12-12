«Макс, вали козла!» Тайсон Фьюри проиграл русскому боксеру Бабанину и не признал поражение

Спустя годы Фьюри называл Бабанина жирным русским и ездил на его бой.

Вечером 15 декабря в Челябинске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном, недавно ставшим гражданином России.

35-летний Бабанин начал карьеру в профессионалах в ноябре 2021-го, сейчас у него 6-0. В любительском боксе карьера у Максима более насыщена, а одним из главных ее событий стал поединок против Тайсона Фьюри в июле 2007 года в финале чемпионата Европы среди юниоров в сербском городе Сомбор.

В этом поединке Максим не выглядел фаворитом как минимум из-за габаритов — россиянин уступал примерно 17 см в росте (сейчас рост Тайсона — 206 см, а Бабанина — 183, но в 18-летнем возрасте эти показатели могли отличаться). Это преимущество британца прекрасно осознавал тренер Бабанина Олег Меньшиков.

«Антропометрические данные — мы же понимаем, — рассказывал Меньшиков на подкасте Григория Дрозда. — И я говорил: «Максим, не надо боксировать, просто подерись. Ты же волгоградский, ты же герой». Вот эти слова были сказаны. И конечно, там зал нам помог. Я такого шума, гама не слышал».

Сам Бабанин говорил, что по наставлению Меньшикова ходил смотреть полуфинал с участием Фьюри и поразился его росту. «Помню, было четыре боя, мы дрались в финале, но мне тренер еще перед его полуфиналом сказал пойти и посмотреть, — сказал боксер «Матч ТВ». — Удивился, когда увидел, что он такого роста. Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы».

Первый раунд активнее начал Фьюри, но трибуны действительно топили за Бабанина — спустя минуту откуда-то даже донеслось родное: «Макс, вали козла!» Тайсон шел вперед и бил, но россиянин старался отвечать на каждый его удар. А к концу раунда уже Бабанин занял центр ринга и завладел инициативой, но боксеров отправили на перерыв, во время которого счет на табло был ничейным — 2:2.

Спустя годы Бабанин отказался называть Фьюри грязным боксером, несмотря на мелкие хитрости от британца. «Да, где-то он меня после остановки уже ударил, я ему ответил, — рассказывал Бабанин «Чемпионату». — Но мне не показалось, что Тайсон грязноватый боксер. Может, у нас бой просто так сложился, там в основном я вперед шел, давил. Бил и прижимался к нему, потом начиналась возня на ближней дистанции».

После вводных от Олега Меньшикова во втором отрезке Бабанин стал действовать агрессивнее, начал перебивать Фьюри и часто попадать в голову. Однажды он даже потряс Фьюри, а итогом раунда стал счет 12:5 в пользу Бабанина. «Тогда я, хоть и смешно сейчас звучит, просто шел вперед, опустив голову, и бил его со всех рук, — говорил Бабанин. — Помню, что он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах — он постоянно убегал, было тяжело его догнать».

К третьей двухминутке российский боксер заметно просел, а потому стал много клинчевать, тем самым не давая Фьюри наносить точные удары. В финальном раунде тенденция продолжилась, но Бабанин добавил удары по корпусу. Фьюри тоже бил, причем жестко — Максиму запомнился его апперкот. «Помню, как он мне больно сделал. Где-то в четвертом раунде мне снизу как дал в челюсть — я подумал, что у меня нижние зубы выпали! Но отстоял концовку, и бой закончился».

Поединок завершился со счетом 24-11 — Максим Бабанин стал чемпионом Европы, а еще не лысый Фьюри третий раз в любительской карьере проиграл. Кстати, в предыдущих поединках его одолели также выходцы из стран экс-СССР: узбекистанец Сардор Абдуллаев и украинец Иван Безверхий.

Поражение от перечисленных боксеров, в том числе Бабанина, Тайсон не признает до сих пор. В автобиографии Фьюри написал, что в бою с Максимом, которого он обозвал «жирным русским», его обокрали судьи, а также рассказал о встрече с рефери того поединка (он оказался англичанином), который считает, что в том бою у Цыганского Короля не по делу отобрали победу.

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«Я прошел всех соперников на пути к финалу, в котором встретился с жирным русским по имени Максим Бабанин. Я легко побил его, отправив в два стоячих нокдауна, но вот решения в свою пользу так и не дождался. Очередной кошмарный вердикт и пример судейства, из-за которого у любительского бокса плохая репутация. Мой отец, Стив, как и вся команда, были в ярости.

Отец вышел из себя и начал переворачивать столы и телевизионные мониторы, чем не на шутку перепугал судей и организаторов, сидевших около ринга. Но мы были бессильны. По крайней мере, я точно знал, что победил вне зависимости от судейского решения — такое в моей карьере произошло не в первый и не в последний раз. 10 лет спустя я случайно столкнулся с англичанином, который был рефери в той схватке (сейчас он мэр Кендала), и он напомнил мне, что в тот вечер меня несправедливо лишили победы».

Бабанин с мнением Тайсона, конечно, не согласен. Более того, у бывших соперников была возможность обсудить этот поединок девять лет спустя, когда они увиделись в голландском Эйндховене, но, по словам Максима, Фьюри на этот счет ничего не сказал. «Он может что угодно говорить, но пусть просто посмотрит бой, — сказал Бабанин News.ru. — Видео есть везде. Даже у меня на странице. Пусть посмотрит и выскажет свое мнение. Мы с ним виделись после моей победы над ним. В 2016 году на турнире в Нидерландах. Уверен, что если бы у него были вопросы ко мне, он бы не промолчал. Мы с ним немного побеседовали, сфотографировались, и ничего такого не было».

Максим в то время все еще выступал в любителях — незадолго до встречи с Тайсоном он стал чемпионом России, а британец за год до этого одолел Владимира Кличко и в момент нахождения в Эйндховене, вероятно, находился в депрессивном состоянии. В другом интервью Бабанин рассказывал, что Фьюри приехал на турнир в Голландии специально, чтобы увидеться с ним. «Когда мне сказали, что Фьюри, узнав, что я выступаю на турнире в Эйндховене, готов приехать и встретиться со мной, то я сперва не поверил, — говорил Бабанин «Спорт-тайму». — Усмехнулся даже — где я, а кто он! Мы нигде не пересекались с ним после победного финала. Я остался в любительском боксе, а он перешел в профессионалы, где выиграл все титулы.

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Тайсон, видимо, до сих пор помнит то поражение, которое оказалось последним в его карьере. Я готовился к своему первому поединку, когда Фьюри появился в зале. Он остался обычным парнем, первым подошел ко мне и сказал: «Привет!» А после боя одним из первых поздравил меня с победой. Конечно, мы пообщались...»

Фьюри действительно помнит Бабанина, несмотря на обиду из-за, как он считает, несправедливого решения судей. Летом 2023 года Цыганский Король передал привет Максиму из Бангкока. «Привет, Макс, я надеюсь, у тебя все хорошо. Продолжай идти вперед, желаю тебе всего хорошего в профессиональной карьере, надеюсь увидеть тебя снова. Желаю тебе всего наилучшего».

Спустя год после боя с Бабаниным Фьюри перешел в профи, а Максиму для такого решения потребовалось 14 лет. Российский боксер наверняка жалеет о своей медлительности, но в интервью отвечает по-разному — иногда признается, что давно стоило стать профессионалом, а иногда говорит, что ничего страшного в этом нет. Сам Максим с удовольствием дает интервью о том противостоянии и не переживает о том, что бой с Фьюри стал самым ярким моментом его карьеры. В описании одной из соцсетей Максима даже стоит ссылка на тот самый бой с подписью «Как я надрал зад Фьюри».

Через 16 лет после финала юниорского ЧЕ Бабанин встретится с Кевином Джонсоном, боксером, который тоже бился с Фьюри, но уже в профессионалах. Джонсон уступил Тайсону единогласным решением судей в 12-раундовом поединке. Об этом бое Цыганский Король, скорее всего, даже не узнает, но в России будет интересно посмотреть, кто из соперников Фьюри среди россиян (отчасти номинальных) окажется сильнее.