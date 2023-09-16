После победы Владимир разочарованно смотрел на соперника.

Вечером 15 сентября в Элисте состоялся турнир по профессиональному кикбоксингу «Кубок Лотоса» от «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Владимир Минеев встретился с Рафаэлем Карвальо. Для Минеева этот поединок стал первым за последние 10 месяцев.

Волжанин не выходил в ринг с ноября 2022 года, когда на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по кикбоксингу одолел крупного бразильца Фернандо Родригеса, отправив того в нокаут во втором раунде. А ровно год назад, 16 сентября 2022-го, Минеев нокаутировал боснийца Эрко Джуна на турнире в Элисте. Тот бой стал для Волжанина первым по правилам кикбоксинга с 2014 года. К поединку с Карвальо Владимир готовился в Дагестане. Бой проходил в полутяжелом весе (до 93 кг), поэтому у россиянина не было слишком тяжелой весогонки.

Соперник Минеева большую часть карьеры провел в одном из самых престижных ММА-промоушенов мира, Bellator, где быстро стал звездой. В этой лиге бразилец завоевал пояс в среднем весе и трижды защитил его — это достижение он до сих пор делит с Александром Шлеменко. Титул Карвальо уступил Гегарду Мусаси, после чего последовала череда неудач, и к поединку с Владимиром бразилец подходил с неприятной серией из четырех поражений.

Бойцы осторожно начали поединок — никто не шел напролом. Минеев проверял бразильца лоу-киками, а тот проверял, заходят ли джебы. Первый отрезок Владимир забрал количеством и напором: с течением раунда он бил все чаще, начал атаковать разнообразнее и выглядел активнее соперника.

В начале второй трехминутки Карвальо начал прессинговать, но Минеев входил в клинч и бил бразильца коленями в корпус. Также российский боец использовал фронт-кики, чтобы держать Рафаэля на дистанции. Казалось, бой затянется, но за минуту до конца раунда Минеев выдал мощный левый сбоку, который прилетел прямо в челюсть. Карвальо упал и продолжить поединок не смог — по взгляду Минеева было заметно, что он разочарован.

Вполне возможно, что следующий поединок Минеева состоится уже в ноябре против Ивана Штыркова. Этого не исключает глава RCC Николай Клименко. По его словам в интервью Sport24, в случае победы Минеева достичь соглашения по двухматчевому противостоянию со Штырковым будет проще. Причем первый поединок должен будет состояться по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», а второй — по ММА на RCC.