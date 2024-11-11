Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»

Интервью с Рыжим Тарзаном перед боем.

15 ноября «Бойцовский клуб РЕН ТВ» возвращается в Москву с очередным турниром, в главном событии которого скандально известный российский тяжеловес с криминальным прошлым Вячеслав Дацик сразится с американским полицейским, 47-летним ветераном боев Джейсоном Гаверном. РЕН ТВ, само собой, покажет этот турнир в прямом эфире.

Бойцовская неделя традиционно началась в понедельник с пресс-конференции в МИЦ «Известия». В ней приняли участие Дацик и Гаверн, а также Али Хейбати и Артем Рофаэль (соглавный бой), Андрей Чеботарев и Тимур Золотой Мусаев, Владислав Борисевич и Сергей Хрисанов. Помимо них на медиадне присутствовали Виталий Минаков и его будущий оппонент, американец с российским паспортом Кевин Владимирович Джонсон, а также Алексей Папин, который сразится с Ленином Кастильо из Доминиканской Республики — эти поединки пройдут на шоу РЕН ТВ 13 декабря.

Дацик впервые за долгое время не зарычал во время дуэли взглядов, а на пресс-конференции вел себя спокойно. Гаверн был заметнее — например, станцевал сальсу (вынужден был, девушке в красном платье никак нельзя было отказать). После же пресс-конференции Дацик дал интервью журналистам.

— Как тебе танец в исполнении соперника?

— Ну, танцевать он умеет. Посмотрим, как он умеет драться.

— Согласился бы станцевать, если бы девушка позвала и тебя?

— Я в детстве научился только один танец танцевать — «Рам Муай» (традиционный танец тайского бокса. — Прим. «СЭ»).

— Полгода боев у тебя не было, соскучился?

— Ну, так, адреналинчик всегда поддерживаем в тонусе.

— Ты в июле говорил, что у тебя проблема с рукой — с ней что-то врачи делали. Сейчас нормально все?

— Ну, сделали. Клинике Юдина большой привет. Вот рука уже... Пальцы начали разгибаться. Раньше только сгибались. Сейчас не до конца, но уже разгибаются. Руку собрали.

— Со стороны кажется, что ты чуть похудел. Так ли это?

— Да не чуть-чуть. Конкретно.

— Уже успел поднабрать немного, я так понимаю.

— Ну, пытаемся набирать форму, восстанавливаться.

— Ты весил 108 или 109 килограммов на видео, которое было недавно опубликовано. А сейчас сколько весишь?

— Ну, 116-117 где-то.

— В чем секрет такого быстрого набора веса?

— Набрать вообще легко. Проблема скинуть. Я приехал в гости к Владу и покушал хорошее вкусное мяско из тандыра.

— Ты говорил, что Александр Емельяненко был в запое и что Умар Кремлев в итоге не даст ему квартиру. Откуда у тебя информация, что он сорвался?

— Ну, Саша сейчас уже вроде опять в Ингушетии лечится.

— А он сказал, что поехал туда, чтобы не сорваться.

— Не знаю. Эти Сашины тараканы в голове уже мало кого интересуют.

— Ты писал у себя в соцсетях, что готов по любым правилам, в любом промоушене подраться еще раз с Александром.

— Было мнение, что все-таки Саша исправился, стал культурным человеком. Но Саню опять понесло. И когда он кричит... Ну, после моей травмы мы с дивизией ВДВ, с ротой записали ему культурный ответ. И когда Саша кричит на видео, что он со всеми сделает «что-то» в сексуальном плане — извини, но там любой из этих парней, бойцов, его просто убьет. Убьет, закопает и все. Ну, тут культурных ответов Саше как бы быть не может. Нельзя культурно на это ответить в интервью. Поэтому... ну, что здесь сказать, просто промолчим.

А Саша, я надеюсь, за свои слова ответит, и кто-то из промоушенов захочет это увидеть. Но Саша, как всегда, хочет заработать кучу денег и будет заряжать ценники. Поэтому я сомневаюсь, что какой-то из промоушенов сможет повторить то, что повторил Анатолий Сульянов. Анатолий Сульянов позволил урегулировать наш спор и показать, кто такой Саша. Я это показал, готов это повторить. Не знаю, сможет ли кто-то повторить подвиг Анатолия Сульянова и предложить Саше такой же гонорар, чтобы он вышел на бой.

— А если этот бой предложат по правилам ММА организовать, не кажется ли тебе, что у Александра как раз шансы побольше будут?

— Да хоть по правилам сумо.

— Ты бы выбрал бой с ним по правилам бокса или на голых кулаках?

— Ну, на голых кулаках надо уметь драться. Я всю жизнь бился на голых кулаках. Там корячило, как всегда, и потом 162-я [статья] 4-я [часть] - до 15 лет [лишения свободы]. Так что я проверил бы опыт Саши на голых кулаках. Так что инспектору генеральному здравия.

— Было бы интересно в будущем сразиться с Гаджи Автоматом, учитывая, что у вас спарринг был в прошлом?

— Ну да, там Яша (Летов, менеджер Дацика. — Прим. «СЭ») подмутил. Акцентов много там. Не, кстати, интересно было бы. Тем более Гаджи уже бросал мне вызов. После боя против Мондрагоне в Самаре.

— Смотрел UFC 308?

— Чимаев, Анкалаев, Шара Буллет выиграли турнир. Ну, как всегда, наши бойцы вне конкуренции. Так что все будут чемпионы, привезут сюда все их пояса чемпионские.

— Как тебе нокаут в исполнении Шары Буллета? Первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом.

— Меня тренер пытается научить пробивать двойные. На груше где-то это получается. В бою пока не получается. Пытаюсь это отрабатывать. Тренирую сдвоенные удары. Надеюсь, что-то получится.

— Когда Шара обращается к добрым русским мужикам, воспринимаешь его слова в свой адрес?

— Ну, все мы добрые русские мужики. И 15-го числа я всю доброту, конечно, надеюсь показать американскому копу.

— Чимаев удивил своей победой?

— Классная победа.

— Вообще не оставил шансов. Даже зубы сопернику вдавил.

— Ну, это да, ситуация караул. Противник, конечно, был очень такому замесу не рад. Ну, я сейчас уже от борьбы отошел.