Секрет железного подбородка от боксера, побившего Кличко. Удалите зубы мудрости и нервы в каналах

Неожиданно.

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Лэймон Брюстер (35-6) — последний человек, который выиграл у Владимира Кличко, перед тем как украинец вышел на свою легендарную 11-летнюю серию побед.

10 апреля 2004 года боксеры дрались за вакантный титул WBO на турнире в Лас-Вегасе. Брюстеру было 30 лет, Кличко — 28. Украинец уверенно вел поединок первые четыре раунда — держал соперника на плотнейшем джебе и всаживал тяжелый правый прямой. Трижды он потрясал Брюстера, дважды отправив в нокдаун с фирменной двойки. Казалось, что Лэймон вряд ли доживет даже до середины боя, но в 5-м раунде он снова перетерпел тяжелые правые кроссы и вдруг сам наконец провел острейшую атаку: левый джеб + левый хук + правый хук + строенный левый хук, и вот украинцу уже отсчитывают 8-секундный стоячий нокдаун. После возобновления боя Брюстер пошел в агрессивное добивание и все тем же левым хуком уронил Кличко в руки рефери прямо с гонгом. Невероятный камбэк!

Исключительная выживаемость Брюстера и его способность держать удар провели его через самые тяжелые моменты этого боя и психологически измотали Кличко. В дальнейшем крепкий подбородок еще не раз будет выручать его и поможет пройти почти всю карьеру без поражения нокаутом. Только в 41-м, своем финальном бою в возрасте 36 лет американец впервые проиграет досрочно — техническим нокаутом Роберту Хелениусу.

За счет чего Брюстер так здорово держал удар? Он готов дать вам максимально конкретный ответ. В интервью Lytes Out Podcast бывший чемпион открыто поделился своим секретом.

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— Сколько у тебя было боев в любителях?

— Где-то под 100. Примерно 90-10, 75 побед нокаутами.

— Ты же природный левша, перестроившийся в правшу?

— Да, сэр. Я начал заниматься боксом в семь лет, а в 12 сменил зал. Моя мама вышла замуж за другого джентльмена, и мы переехали в другой район, где он вырос. И там я начал тренироваться в зале Christamore House под руководством джентльмена по имени Ханибой Билл Браун. У него было 330 боев в кулачке, он когда-то бродяжничал вместе с Джеком Дэмпси, в эпоху Великой депрессии. И он обучил меня искусству бокса. Но со временем мой стиль изменился. Раньше я всех перебоксировал, переигрывал, неважно, какого роста был оппонент. Но потом я начал резко расти, увеличиваться вширь, ноги стали мощными, плечи стали шире, и мне стало тяжелее драться в этом танцующем стиле. Но с этим физическим ростом у меня появился и плюс — пришла сила удара. В итоге я, можно сказать, обменял свои навыки на силу, превратился из боксера в бойца.

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— У тебя была удивительная способность держать удар, такому нельзя научить, мне кажется.

— Сейчас я могу сказать вам, парни, секрет подбородка. Секрет в том, чтобы удалить зубы мудрости и удалить нервы в зубных каналах, если у тебя кариес. Чем меньше у тебя нервных окончаний во рту, тем лучше ты будешь держать удар. Об этом мне говорил и отец. Я помню, мы как-то сидели - и он говорит: «Ты не сможешь вырубить беззубого старика в нашем районе. Посмотри на этих алкоголиков беззубых с бутылкой. Ты их не вырубишь». — «Что?!» Но в итоге он оказался прав. Так что-то, что в детстве я объедался конфетами [и испортил зубы], принесло пользу. (Смеется.)