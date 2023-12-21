«Встретил его с ноги и попал в горло». Истории легендарного Иншакова — как избил футбольную команду и подтянулся 100 раз

Продюсер «Бригады» вспоминает бурную молодость.

Александр Иншаков — легендарный продюсер сериала «Бригада», а также один из тех, кто стоял у истоков ММА, когда смешанные единоборства еще назывались боями без правил. На подкасте у Григория Дрозда Иншаков рассказал несколько интересных историй: как ронял гимнастов ударом в печень, как подтягивался 100 раз и даже как в одиночку избил команду футболистов.

Как совмещал карьеру в боксе и гимнастике

«Параллельно с гимнастикой я занимался еще боксом, «Крылышки». Дядя Миша Иткин такой был — замечательный тренер. Там в одном помещении, ДК «Крылья Советов», после гимнастики бежал на бокс, после бокса — на гимнастику. До тех пор, пока два моих тренера не встретились, они оказались друзьями. Это было на сборах в Подольске. Я был на сборах по гимнастике всесоюзных, был тогда КМС, а по боксу у меня был второй [разряд]. Исторический момент в моей жизни: в свое время меня поставили с Борисом Лагутиным перед отъездом на Олимпиаду, [поставили] на раунд как перспективного спортсмена, бойца. Мы когда с ним встречались спустя время, я все время говорил: «Боря, надо было мне посерьезнее работать с тобой. Ты бы Олимпиаду третью выиграл точно».

В общем, после очередной тренировки я побежал к ребятам, возвращаюсь с перчатками на плечах, и меня встречают мои ребята-гимнасты, говорят: «Это что такое?» Я говорю: «Да я с ребятами пошел в зал, пошли?» Ну, пошли в зал, им всем интересно, а ребята здоровые — я боялся, что они меня убьют. Но получилось так, что я их всех отправил в нокдаун по печени. И на следующий день тренировка гимнастов — они не смогли тренироваться нормально, плохо себя чувствовали. Выяснилось, что и как, тренера-друзья вызвали на ковер и дали по голове: «Ты уж выбирай, парень, где ты». Поскольку я был на сборах всесоюзных, получилось так, что я отошел от бокса, хотя и продолжал тренироваться в меру возможного».

Как отсушил руки тяжеловесу и подтягивался 100 раз

«В 1971 году на чемпионате Союза в Минске у меня сломалась перекладина, лопнула в руках. Я улетел, сильно разбился, плечо порвал, сотрясение мозга и прочая ерунда. Я до конца дошел на соревнованиях, хотя, наверное, делать этого было нельзя, но команда... Поэтому доработал уже как мог.

После гимнастики я ушел сразу в борьбу, так получилось. Сначала в Лефортово боролся по самбо, Лев Борисович Турин — замечательный, знаменитый тренер. Потом в ЦСКА, там все мои товарищи. Гимнастика дала очень многое: и «физику», и гибкость. Был такой Виталий Кузнецов, тяж легендарный. Иногда я работал с ним во время тренировки, он говорил: «Ты единственный человек, который мне сушит руки». Это были специальные тренировки на захват. Говорит: «Ты такой легкий и худой, а руки мне сушишь». Это были последствия гимнастики.

Сколько раз подтягивался на перекладине? 100 раз. При наличии небольшого веса — 68-69, так примерно. Но рост большой для гимнастики был. В нашей сборной по гимнастике, в которой я выступал, шесть человек было [с ростом] 1,80 м».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Как избил команду футболистов и получил похвалу от их тренера

«Был такой замечательный актер, Лев Дуров, мы вместе снимались, и он с большим уважением относился к спорту. Мы однажды были на съемках картины «Особо опасен», это был режиссер Самвел Гаспаров. Мы приехали в Севастополь, и в гостиницу вместе с нами заселялась команда футболистов. И у нас возник небольшой конфликт, потому что они — наглые ребята, без очереди. Я им сделал замечание, они меня заметили, запомнили. Я был не один, со мной тоже команда ребят, все бойцы, возникла накаленная ситуация, но я их успокоил.

И на следующий день ребята играли и проиграли. И они пошли отмечать в одно заведение, куда случайно попали мы с Левой Дуровым, Самвелом и оператором. Зашли в кафе кофе попить, а они там сидели — почти вся команда. Когда мы зашли, то ли полузащитник, то ли защитник сидел за стойкой бара с двумя девчонками, и ребята говорят: «Коля, смотри, кто к нам пришел!» Все повернулись, увидели меня. Они уже теплые были, злые после проигрыша. Конфликтная ситуация была неизбежна.

Он взял яблоко, откусил и кинул нам на стол. Я это яблоко взял, он развернулся, и я ему со всей дури в лоб попал. Он взревел — и на меня. Ну, я его с ноги встретил. Попал в горло, думал, что его убил. Он хлопнулся и лежал там. Ребята мешают друг другу, и я понимал, что затопчут — достаточно жестко работал. Под опорные ноги, руки ломал в меру возможного. Лева смотрел разинув рот. Оператор говорил: «Ребята, вот что снимать-то надо!»

На следующий день мы выезжали на съемку, а футболисты выезжали из гостиницы. Два автобуса стоят, стоит тренер злой, идет один парень с костылем, реально я ему ногу подломил. У кого-то там голова не на месте, синяки, рука на привязи. В общем, ребята поломанные были. И они так молча мимо меня проходят, а тренер стоит, смотрит так исподлобья: «Кто это сделал?» Я говорю: «Я». Он так шаг делает ко мне, я думал, сейчас продолжение будет... А он: «Сынок, спасибо! Проучил негодяев!» Видимо, они ему кровь попили».