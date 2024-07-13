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Сегодня, 09:42

В Академии единоборств в Сириусе состоялось собрание с участием ведущих российских дзюдоистов

Виктория Кравченко
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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик рассказал, что собрание российской сборной по дзюдо и руководства прошло вчера, 12 июля.

«Сегодня встретились с командой, обсудили наши будущие планы и другие вопросы, которые волнуют наших дзюдоистов. На мой взгляд, встреча прошла достаточно позитивно, причем участвовали в ней все члены сборной команды, в том числе и молодые спортсмены. Им тоже важно понимать происходящее, они — наше будущее. Происходящее не сломило дух команды, она нацелены на результат, на победы. И для себя, и для своей родины», — цитирует Соловейчика ТАСС.

28 июня пресс-служба ФДР опубликовала официальное заявление, согласно которому российские дзюдоисты не выступят на Играх в Париже.

Источник: ТАСС
Сергей Соловейчик
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