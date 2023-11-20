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Сегодня, 09:28

Минеев рассказал, что потратит гонорар за бой с Штырковым на покупку дронов для СВО

Алина Савинова
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Российский боец Владимир Минеев рассказал, на что потратит гонорар за поединок с Иваном Штырковым.

«Одна часть гонорара пойдет в фонд Петра Минеева, и мы будем помогать детям Донбасса. Вторая часть гонорара пойдет на то, чтобы я купил ребятам в зону СВО то, что им действительно необходимо. Дроны, бронированные машины и другие вещи», — приводит ТАСС слова Минеева.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты. Реванш между бойцами должен пройти летом 2024 года.

После победы над Штырковым 33-летний Минеев сообщил, что в начале декабря планирует вернуться в зону СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/19323153?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Владимир Минеев
Иван Штырков
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Победивший Штыркова боец Минеев вернется в зону СВО в начале декабря