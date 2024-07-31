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Сегодня, 16:08

Гаджиев проведет защиту пояса с Гафоровым 4 октября

Алина Савинова
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Чемпион ACA в наилегчайшем весе россиянин Курбан Гаджиев проведет защиту пояса 4 октября в поединке с представителем Таджикистана Азамом Гафоровым.

Бой состоится в Грозном. Спортсмены также разыграют путевку в финал Гран-при ACA.

Для 31-летнего Гаджиева это будет первая защита титула, который он завоевал в феврале 2023 года, победив Имрана Букуева решением судей и вышел в полуфинал Гран-при. Гафоров вышел в полуфинал Гран-при, одолев Вартана Асатряна в августе 2023 года.

В активе россиянина 19 побед и 3 поражения в ММА. На счету таджика 15 побед при 3 поражениях.

Курбан Гаджиев
ММА
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