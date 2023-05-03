Андрей Орловский подерется 3 июня на UFC on ESPN 45

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (34-21) проведет следующий поединок 3 июня на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Орловский в соцсетях.

«Бой 3 июня. Соперник... Донтэйл какой-то с Альбукерке», — сказал Орловский в соцсетях.

Скорее всего, Орловский имеет в виду Дон'Тэйла Майерса (9-5), который прошлый бой проиграл Аугусто Сакаи (16-5) единогласным решением судей 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Орловский в прошлом бою прервал серию из четырех побед, проиграв Маркосу Рожерио де Лиме (21-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 29 октября 2022-го на UFC Fight Night 213 в Лас-Вегасе, США.