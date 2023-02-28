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Сегодня, 10:40

Валентина Шевченко сравнила Эрин Бланчфилд со щенком

Давид Хачатрян
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Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) прокомментировала слова 23-летней Эрин Бланчфилд (11-1), которая заявила, что готова отобрать титул у Шевченко.

«Очень забавно слышать, как все эти молодые бойцы с пятью победами в боях думают, что они лучшие, что они номер один в мире, — сказала Шевченко Morning Kombat. — Знаете, их можно сравнить со щенком. Этот щенок молодой, у него еще не было проблем, он еще не дрался с сильными соперниками, он просто лает вокруг, подняв уши вверх, он счастлив, но после первого боя, как только он вступает во взрослый мир, как только он получает удар, он думает: «О, это что-то другое, я не ожидала этого». Они все начинают менять свое мнение».
Бланчфилд победила Джессику Андраде (24-10) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.

Шевченко проведет следующую защиту титула в бою против четвертого номера рейтинга Алексы Грассо (15-3) 4 марта на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
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