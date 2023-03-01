Чейл Соннен предположил, что Джон Джонс получил травму

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) травмировался во время подготовки к титульному поединку с Сирилом Ганом (11-1).

«Посмотрел два выпущенных «Embedded». Его [Джонса] кости и суставы слабые, в обоих эпизодах он плавает в бассейне. Тренировки в бассейне предназначены для травмированных с низким уровнем нагрузки. Он находится в режиме восстановления», — написал Соннен в соцсетях.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).