Экс-боец UFC Нейт Диас освобожден под залог после избиения человека

Бывший боец UFC Нейт Диас был освобожден под залог после участия в уличной драке и избиения одного из оппонентов после бойцовского турнира в Новом Орлеане, сообщает MMA Fighting.

На прошлой неделе Диас в ходе уличной потасовки в Новом Орлеане применил к сопернику удушающий прием и оставил мужчину лежать на дороге без сознания.

Драка с участием Диаса попала на видео. Позднее боец добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана.

Диас покинул UFC в ноябре 2022 года в качестве свободного агента. На его счету 34 боя в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.