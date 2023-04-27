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Сегодня, 21:52

Экс-боец UFC Нейт Диас освобожден под залог после избиения человека

Виталий Косик
Корреспондент
Нейт Диас.
Фото Global Look Press
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Бывший боец UFC Нейт Диас был освобожден под залог после участия в уличной драке и избиения одного из оппонентов после бойцовского турнира в Новом Орлеане, сообщает MMA Fighting.

На прошлой неделе Диас в ходе уличной потасовки в Новом Орлеане применил к сопернику удушающий прием и оставил мужчину лежать на дороге без сознания.

Драка с участием Диаса попала на видео. Позднее боец добровольно явился в полицейское управление Нового Орлеана.

Диас покинул UFC в ноябре 2022 года в качестве свободного агента. На его счету 34 боя в ММА, в которых он одержал 21 победу и потерпел 13 поражений.

Нейт Диас
UFC
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