Гаджиев об Уткине: «Он неадекватный человек. У него проблемы с психикой»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал видео с журналистом Василием Уткиным.

На нем Гаджиев протягивает Василию Уткину руку, на что Уткин отказывается ее пожимать. В ответ Гаджиев несколько раз похлопал комментатора по лицу.

«Слово «жестко» для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть. Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался. Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку. Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Уткин назвал Гаджиева фуфлогоном из-за отказа заключить спор перед очным матчем их команд в Медиалиге.