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Гэтжи: «Физиев говорил, что хочет отведать моей крови, но в итоге потонул в собственной крови. И я рад этому»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Легковес Джастин Гэтжи поделился мыслями после боя с Рафаэлем Физиевым.

«Я провел идеальный бой, я должен был провести идеальный бой против такого опасного соперника. У меня лучший тренер в мире. Когда ты контролируешь перемещение ног оппонента — ты контролируешь весь бой. Я контролировал его ноги весь бой. Я жалею, что не понял раньше... Когда он начал двигаться назад, тогда я смог сокращать дистанцию, не оказываясь в такой большой опасности. Я пересмотрел огромное количество боев, и я знал, что в 3-м раунде он: 1)устанет 2)я буду гораздо успешнее в моих ударах.

Он попал по мне очень хорошо с правой руки, по-моему, это было в первом раунде. Вот тогда он потряс меня. Но кроме этого удара я очень доволен тем, как полностью контролировал бой. Тренер кричал мне: «Работай джебом». После того, как я выбросил три джеба, я не мог поверить, как чисто они зашли.

Он впечатляющий боец, его называли лучшим ударником UFC, но моя способность передвигаться из точки «А» в точку «Б» не имеет равных. Я чрезвычайно атлетичный и я верю в себя. Я увидел много повторяемостей в его стиле и был уверен, что воспользуюсь этим. Его мидл-кики были неэффективны, я заблокировал много из них своими локтями. Теперь у меня болят локти, они опухли, будут болеть завтра и еще пару недель, возможно. Он хотел попробовать моей крови, но, к сожалению, потонул в собственной крови. И я счастлив этому. Я очень хотел подраться с этим парнем, после того как он выложил то видео с Конором, у которого сосут хер на яхте, намекая, что это я. После этого я реально хотел *** его, и рад, что придал его лицу такой вид".

Гэтжи победил Физиева единогласным решением на UFC 286 в Лондоне.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
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