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Сегодня, 11:54

Глава RCC Клименко признался, что был удивлен результатом боя Исмаилова со Шлеменко

Виктория Кравченко
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Глава промоушена RCC MMA Николай Клименко прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Александром Шлеменко на турнире RCC 13.

«Для меня это был очень эмоциональный бой. Я не мог смотреть объективно, был на эмоциях. Кайфанул от этого поединка, зарядился тем, что ребята показали в клетке. Бой для меня прошел наподобие маятника. Где-то Магомед попадал, где Александр отвечал. Для меня это был ровный поединок. Сейчас я не могу объективно оценить, почему судьи отдали все раунды Исмаилову. Я был удивлен. Но повторюсь, что я был на эмоциях. Охота даже этот поединок через десять минут заново посмотреть», — цитирует Клименко MMA.Metaratings.ru.

По итогам пяти раундов победу одержал Магомед. Все трое судей выставили счет 50:44 в пользу Исмаилова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-rcc-byl-udivlen-tem-cto-sudi-otdali-vse-raundy-ismailovu-55689/
Александр Шлеменко
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