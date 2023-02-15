Харитонов об обвинениях Махачева в нарушении допинговых правил: «Не думаю, что он одержал нечестную победу»

Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Махачева обвинили в употреблении допинга? Нужны доказательства. Сказать можно все, что угодно. Не думаю, что Ислам одержал нечестную победу», — сказал Харитонов «СЭ».

После победы Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 284, который прошел 12 февраля, россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки веса является запрещенным методом, поскольку это может быть использовано для скрытия следов употребления допинга. По правилам Антидопингового агентства США (USADA) любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.