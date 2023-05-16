Штырков: «У PFL не хватит денег, чтобы Нганну дрался четыре раза в год»

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков объяснил, почему бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL.

«У PFL водятся деньжата, причем немалые. Не знаю, скажется ли простой. У него такие поединки, что он выходит и просто машет руками. Сирил Ган вроде дал ему неплохой бой, но там что-то непонятное было. Нганну просто огромный мужик с невероятной силой. Вряд ли он ее растерял. Махать руками не разучился. И любое попадание руками будет смертельным для его оппонента. Но его навыки тоже не великолепны, если говорить о нем, как о разностороннем бойце. У PFL не хватит денег, чтобы он провел четыре боя за год. Он и в UFC в там режиме драться не мог. Какие четыре боя в PFL? Не с кем. Как отработать такие вложения?» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Согласно условиям контракта Нганну будет выступать в супербоях PFL в 2024 году, параллельно выступать по профессиональному боксу и возглавит африканский филиал промоушена.