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Сегодня, 03:39

Кельбиханов не рассматривает вариант боя с Александром Емельяненко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец Hardcore FC Дауд «Стхански» Кельбиханов рассказал, что не рассматривает вариант поединка с Александром Емельяненко. О бое с Александром Шлеменко он бы подумал.

«С Александром Емельяненко (возможный бой) отпадает. Про бой с Александром Шлеменко я не задумывался. Но почему нет? Надо будет подумать. Мне кажется, что драться на голых кулаках Шлеменко не интересно ни с кем. Для него это не особо и спорт. Видел его последний поединок с Ясубеем Эномото. Шлеменко победил. Не скажу, что он уверенно смотрелся, но родные стены и много факторов были на стороне Александра. Он выиграл, не скажу, что «забил» или «убил», но выиграл бой», — сказал Стхански.

29 апреля Кельбиханову предстоит бой против Михаила Колобегова на турнире по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/stkhanski-emelyanenko-otpadaet-a-pro-boi-s-shlemenko-nado-podumat-246980/
Александр Емельяненко
Александр Шлеменко
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