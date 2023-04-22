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Сегодня, 10:34

Корешков заявил, что Эномото был в спящем нокдауне после попаданий Шлеменко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков заявил, что Александр Шлеменко полностью превзошел Ясубея Эномото по качеству ударов.

«Александр однозначно выиграл. Судьи не просто так же отдали ему победу. Саша конкретно переломил ход боя. В первом раунде он нанес много точных ударов по корпусу. Много размашистых боковых ударов было пропущено Эномото. Точных, акцентированных и жестких попаданий Александр нанес намного больше, в разы. Эномото неплохо выкидывал размены, но эти удары были на кучность. Возможно, если бы жестких попаданий в этом поединке не было вообще, эти удары можно было оценить выше. Но мы не касания считаем. Мы считаем силовые попадания. В одном моменте Эномото даже неплохо повело. Он пропустил штук пять серьезных боковых ударов, устоял, молодец, но в спящем нокдауне был. Если посмотреть статистику, выброшенных ударов у Эномото может быть больше, но дошедших ударов было больше у Шлеменко, в разы: удары в корпус, удары ногами. В этих компонентах Александр будет опережать Эномото», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Встреча Шлеменко и Эномото прошла по правилам кикбоксинга. По итогам трех раундов судьи единогласным решением отдали победу Александру. Корешков был секундантом «Шторма» в этой встрече.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-enomoto-byl-v-spyashem-nokdaune-posle-popadanii-shlemenko-245212/
Александр Шлеменко
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