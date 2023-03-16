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Сегодня, 10:18

Конор Макгрегор: «Изначально мы должны были стать тренерами на The Ultimate Fighter вместе с Нейтом Диасом»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что его соперником по шоу The Ultimate Fighter должен был стать Нейт Диас (21-13), а не Майкл Чендлер (23-8).

«Изначально я и Нейт Диас должны были стать тренерами на The Ultimate Fighter, — признался ирландец на The MMA Hour. — В конце концов моим соперником стал Чендлер. Я не знаю точно, почему Диас отказался стать тренером. Как бы то ни было, я доволен. Мой бой против Чендлера будет очень крутым.
Я уверен, что однажды я подерусь с Диасом. Трилогии не миновать. Мы должны подраться. Мы одно целое. Это великое противостояние, и это будет великий бой. Разве я когда-то отказывался от боев? У меня впереди еще много боев. Много где не поставлена точка, и я хочу довести дела до конца».

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
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