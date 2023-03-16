Конор Макгрегор: «Изначально мы должны были стать тренерами на The Ultimate Fighter вместе с Нейтом Диасом»

Экс-чемпион в полулегком и легком весе UFC Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что его соперником по шоу The Ultimate Fighter должен был стать Нейт Диас (21-13), а не Майкл Чендлер (23-8).

«Изначально я и Нейт Диас должны были стать тренерами на The Ultimate Fighter, — признался ирландец на The MMA Hour. — В конце концов моим соперником стал Чендлер. Я не знаю точно, почему Диас отказался стать тренером. Как бы то ни было, я доволен. Мой бой против Чендлера будет очень крутым.

Я уверен, что однажды я подерусь с Диасом. Трилогии не миновать. Мы должны подраться. Мы одно целое. Это великое противостояние, и это будет великий бой. Разве я когда-то отказывался от боев? У меня впереди еще много боев. Много где не поставлена точка, и я хочу довести дела до конца».

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.