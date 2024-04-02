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2 апреля, 19:52

Менеджер Минакова: «Бой с Александром Емельяненко никак не вписывается в наши планы»

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Менеджер Виталий Тарасов, клиентом которого является российский боец ММА Виталий Минаков, сообщил об отсутствии интереса к организации поединка между его подопечным и Александром Емельяненко.

«Бой с Александром Емельяненко никак не вписывается в наши планы. Очень сомневаюсь, что Виталий рассматривает какую-либо возможность встречи с Александром по боксу, в ММА или в ином формате. Минаков спортсмен колоссального уровня, рассматривающий для себя большие вызовы, чтобы доказать, что он лучший. Едва ли Емельяненко подходящий кандидат для подобных целей», — цитирует Тарасова MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 39-летний Минаков одержал 22 победы и потерпел 2 поражения. Ранее спортсмен победил Оли Томпсона судейским решением. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 29 марта в Москве.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Виталий Минаков
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