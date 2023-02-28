Основатель АСА Майрбек Хасиев в беседе с журналистами прокомментировал информацию о том, что АСА собирается приобрести AMC Fight Nights.

«Надо немножко потерпеть — и будет информация, — сказал Хасиев. — Сейчас я не могу вам конкретно сказать по этому поводу. Да, у нас была идея. Мы это обсуждали, мы работали над этим. В принципе, идея не прекращена, не остановилась. Посмотрим. Скорее всего, в марте-апреле узнаете все. Примерно вот так. В чем смысл покупать Fight Nights? По большому счету, смысла нет покупать эту лигу. Как бы правильно сейчас выразиться... Скажем так: поглощение всех топовых лиг на российском пространстве. Вот и все. Цель ясна. Примерно. Поглощая, мы можем сделать что-то новое. Что из этого выйдет, поймем, когда это возьмем».

Также Хасиев рассказал, кто из бойцов Fight Nights им интересен.

«Скажу как есть. Пусть не обижаются ребята. Сегодня, если говорить о каком-то интересном бойце, он должен как минимум претендовать на пояс ACA. Таких бойцов я в Fight Nights не вижу, вот и все», — добавил он.