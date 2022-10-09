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Сегодня, 16:02

Сарнавский: «Махачев без проблем выиграет у Оливейры»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский легковес Александр Сарнавский поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я почему-то уверен, что Ислам без проблем выиграет у Оливейры, — сказал Сарнавский «СЭ». — Ну как без проблем... Оливейру нельзя недооценивать. Думаю, фаворит в этом бою Махачев. Он фаворит за счет борьбы, контроля своего. Не думаю, что Оливейра ему что-то накинет.

«В каких аспектах Оливейра лучше Махачева? Сложно сказать, потому что Оливейра в последних боях побеждает быстро, и ему попадаются такие соперники, которые совершают глупые ошибки, быстро падают, отдают спину».

«У Ислама хорошая команда, они давно поехали в Абу-Даби. В моем понимании Махачев должен выигрывать и забирать титул [UFC]».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Александр Сарнавский
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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