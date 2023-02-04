Харитонов: «Макгрегор вернется в UFC? Видимо, деньги заканчиваются. Большие траты, хочет подзаработать»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное возвращение Конора Макгрегора в UFC.

По информации инсайдера Ариэля Хельвани, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в 2023 году проведет бой с американцем Майклом Чендлером.

«Не понимаю, зачем он вернулся. Видимо, деньги заканчиваются. Большие траты, хочет подзаработать. Это нормально. Если ему платят за это, то чего парится? Каждый зарабатывает так, как умеет. Кто-то зарабатывает позором, кто-то правильными поступками. У всех происходит все так, на что люди учились», — сказал Харитонов «СЭ».

Свой последний бой Макгрегор провел против Дастина Порье в июле 2021 года на турнире UFC 264. В этом противостоянии ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и шесть поражений.