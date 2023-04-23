Сергей Харитонов: «Павлович — красавец, но я не увидел технических изменений»

42-летний российский боец Сергей Харитонов (32-8) отметил, что Сергей Павлович (18-1) не прибавил в технике со времен боев в Fight Nights Global.

«Я говорю то, что я вижу. Серега — красавец, прошел после того поражения от Оверима, — сказал Харитонов «СЭ». — Он собрался, хорошо готовился и поверил в себя, но я суперпрогресса не увидел. Если посмотреть его бои в Fight Nights и бои сегодня, то там такого суперпрогресса нет. Просто я вижу, что Серега поверил в себя, набрал физически, а вот что он технически изменился, этого я не увидел.

Посмотри сегодняшний бой и его бой в Fight Nights. Один в один. Он чисто здоровьем, нахрапом забивает. Ну, красавец. Это его фишка. Это его мощь, напористость, вот и все. А какой-то супертехники… но Сереге этого достаточно. Этого ему хватает для победы над такими, как Льюис, Туиваса, Блейдс, который уже на спаде, хоть он и выиграл последние три боя.

Я это к чему говорю? Чтобы Серега не расслаблялся, потому что бой с Джонсом — это не бои с Льюисом, Туивасой и Кертисом».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.