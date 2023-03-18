Шаблий заявил, что Макки и «Питбуль» подерутся в июне

Российский боец Bellator Александр Шаблий рассказал, когда станет известен его соперник по полуфиналу Гран-при, которым должен стать победитель противостояния между Эй Джеем Макки и Патрики Фрейре по прозвищу «Питбуль».

«Разговаривал с матчмекером лиги Майком Коганом. Меня интересовал вопрос, когда они подерутся. Думал, что провести два поединка Гран-при в один вечер — это нормально, поэтому предполагал, что они подерутся уже на следующем турнире. Но Майк сказал, что Макки и «Питбуль» подерутся аж в июне. Не знаю, с чем это связано. Лишних вопросов не задавал. Для меня главное было узнать дату. Если их поединок состоится в июне, мой полуфинал пройдет, скорее всего, в сентябре-октябре. Я на 80% уверен, что моим соперником будет Эй Джей Макки. Ждать победителя не имеет смысла, начну готовиться под него. Он — интересный парень. Хороший поединок для меня. Макки известен на Западе. Он — один из самых главных проспектов. Поэтому мне интересно подраться именно с ним. Если это будет «Питбуль», переиграем. Поединок с ним не составит для меня труда», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

На данный момент известны два полуфиналиста Гран-при Bellator в легком весе. Ими стали россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий, которые победили соответственно Бенсона Хендерсона и Тофика Мусаева.