Сегодня, 09:20
В субботу, 30 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13. В главном бою сойдутся россияне Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.
Турнир будет проходить на «Арене Уралец» и начнется в 15.00 по московскому времени.
Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
Иван Штырков и Асылжан Бахытжанул
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Михаил Рагозин
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Поединки основного карда RCC 13 начнутся в 18.00 мск. Схватка между Исмаиловым и Шлеменко начнется не ранее 21.30.
Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире видеотрансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Ранее стало известно, что все билеты на турнир RCC 13 были распроданы.