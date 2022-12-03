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Сегодня, 09:20

Шлеменко — Исмаилов: главный кард турнира и где смотреть трансляцию

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 30 декабря, в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13. В главном бою сойдутся россияне Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Турнир будет проходить на «Арене Уралец» и начнется в 15.00 по московскому времени.

Главный кард турнира:

Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
Иван Штырков и Асылжан Бахытжанул
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) — Михаил Рагозин

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Поединки основного карда RCC 13 начнутся в 18.00 мск. Схватка между Исмаиловым и Шлеменко начнется не ранее 21.30.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире видеотрансляцию боя Шлеменко — Исмаилов. Ранее стало известно, что все билеты на турнир RCC 13 были распроданы.

Александр Шлеменко&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Шлеменко — Исмаилов: Шторм против Лысого хищника — кто победит? Онлайн-трансляция боя

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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Шлеменко — Исмаилов: время начала и где смотреть прямую трансляцию боя RCC 13

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