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ММА

18 мая, 16:58

Штырков может провести бой с Гамзатовым в RCC, в переговорах участвует Исмаилов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков может провести следующий поединок по правилам ММА против соотечественника Шамиля Гамзатова, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Вариант их противостояния рассматривался после того, как травму получил Виктор Немков, который не смог выйти на бой 13 мая. Однако команду Гамзатова не устроили сроки — до боя оставалась одна неделя.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко неоднократно получал предложение от команды Гамзатова и рассматривает возможность боя спортсменов. Более того, на поединке Шамиля в RCC настаивает Магомед Исмаилов, который также может подраться на одном из ближайших турниров лиги.

В четверг стало известно, что Исмаилов принял предложение о поединке с олимпийским чемпионом по боксу Евгением Тищенко, и они могут провести встречу на голых кулаках.

На счету Гамзатова 14 побед и одно поражение в ММА. Последний поединок он провел 30 октября 2021 года. Из-за проблем с визой он больше не выступа в лиге и разорвал с ней контракт. В активе Штыркова 22 победы и два поражения в смешанных единоборствах. По этим правилам он последний раз выступал 3 декабря 2022 года, когда победил Асылжана Бахытжанулы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shtyrkov-mozhet-provesti-boi-s-gamzatovym-v-rcc-v-peregovorakh-uchastvuet-ismailov-252013/
Иван Штырков
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