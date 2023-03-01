UFC получила рекордные доходы по итогам 2022 года

Материнская компания UFC Endeavor опубликовала отчет о доходах. За 2022 год UFC заработала 1,3 миллиарда долларов дохода, что на 224,1 миллиона долларов больше, чем в 2021 году (примерно на 20 процентов больше, чем в прошлом году).

«Все 21 мероприятие UFC с фанатами на трибунах были распроданы, — отметил гендиректор Endeavor Ари Эмануэль. — UFC показала лучший спонсорский год в истории, открыв новые возможности для охвата фанатской базы, которая выросла в два раза по сравнению с 2021 годом в США.

UFC также продолжает оставаться лидером отрасли в цифровом формате. Аккаунты UFC в социальных сетях сейчас насчитывают более 220 миллионов подписчиков. Так, например, число подписчиков в TikTok за год выросло на 55 процентов».

По словам финансового директора компании Джейсона Люблина, в 2023 году UFC проведет больше турниров за пределами их арены APEX в Лас-Вегасе, где бойцы выступают без поддержки трибун.