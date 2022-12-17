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Сегодня, 08:55

«Эта здоровая кобыла могла деда убить». Харитонов объяснил, почему ему не жалко Емельяненко

Харитонов объяснил, почему ему не жалко Емельяненко после поражения от Коваленко
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Ветеран ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что ему нисколько не жалко Александра Емельяненко, который в пятницу на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проиграл раздельным решением судей блогеру Святославу Коваленко.

— А не было обидно за Александра? Все же вы с ним вместе тренировались, вместе двигались.

— Да нисколько мне не обидно, * [блин]! Это за его поступки! За то, что он, * [блин], насиловал девчонок, за то, что обижал более слабых, с какими-то дедами дрался — с людьми, которые уже жизнь прожили. За это сверху удар по его... Позорище. Просто позорище. Лучше бы я не смотрел, чтобы не было этих комментарий.

— Жалко, что все так складывается...

— Жалеть — я [журналисту] Лютикову сказал: Саша, жалеют людей, которые в жизни шли... знаешь, бывает — парень пахал, показывал результат, а потом — бац — нога подвернулась, связку порвал, какой-то сустав вылетел. Вот такого пацана по-своему [жаль] - ну, не повезло в жизни. А это ублюдок — человек, который насиловал, убивал... ну, убивал — тут перевираю. Но, по большому счету, был готов к убийству. Когда бил того же деда. Мог убить его своим ударом ломовым, блин. Эта здоровая кобыла. Нет никакого сочувствия, сожаления, ничего. Я к себе отношусь так же жестко. Я где-то халявничал — так же получал, проигрывал бои и так далее. Жалко человека, который оступился в жизни, а этого нисколько ни жалко. Этот получает за свои поступки, за свои действия и так далее.

Поединок продлился все три раунда. По итогу судьи отдали победу Коваленко раздельным решением.

У 41-летнего Емельяненко в ММА — 28 побед, 10 поражений и один поединок завершился вничью.

На счету 32-летнего Коваленко в поп-ММА — 11 побед, 3 поражения и одна ничья.

Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
ММА
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Появилось видео боя Емельяненко и Коваленко