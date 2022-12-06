Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:32

Вейли Жанг хочет подраться с Валентиной Шевченко

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Чемпионка минимального веса UFC Вейли Жанг (23-3) считает, что рано или поздно она встретится в октагоне с чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентиной Шевченко (22-3).

«Я думаю о бое с Шевченко последние пару лет, — сказала китаянка на The MMA Hour. — В конце концов мы встретимся в октагоне, потому что наши дивизионы очень близки. Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать — бой будет на загляденье».

Жанг одолела Карлу Эспарзу (19-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур и защитила титул чемпиона UFC.

Валентина Шевченко
UFC
ММА
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
Песков прокомментировал поездку Путина по Крымскому мосту за рулем автомобиля
В каких валютах Россия ведет расчеты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камил Гаджиев — о Павловиче: «Серега — машина. Бой за пояс UFC не за горами»

Гаджиев о Минееве: «Володя отправится на СВО. На бой с Шарой можно рассчитывать в мае-июне»