Вейли Жанг хочет подраться с Валентиной Шевченко

Чемпионка минимального веса UFC Вейли Жанг (23-3) считает, что рано или поздно она встретится в октагоне с чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентиной Шевченко (22-3).

«Я думаю о бое с Шевченко последние пару лет, — сказала китаянка на The MMA Hour. — В конце концов мы встретимся в октагоне, потому что наши дивизионы очень близки. Не знаю, отниму ли я у нее пояс, но могу гарантировать — бой будет на загляденье».

Жанг одолела Карлу Эспарзу (19-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Шевченко в прошлом поединке победила Тайлу Сантос (19-2) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур и защитила титул чемпиона UFC.