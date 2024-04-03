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3 апреля, 19:00

Олег Попов — Стив Моури: дата и время начала боя PFL

Попов проведет поединок против Моури на турнире PFL 1 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Попов.
Фото Соцсети
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Российский боец Олег Попов проведет поединок против американца Стива Моури в рамках турнира PFL 1 в ночь на 5 апреля. Вечер смешанных единоборств состоится в Boeing Center в Сан-Антонио, штат Техас (США). Начало — в 01.00 по московскому времени. Турнир в прямом эфире покажет платная онлайн-платформа Okko Спорт.

32-летний россиянин провел в ММА 17 боев, в которых одержал 16 побед и одно поражения. Последний раз Попов выходил в октагон в февраля 2023-го на турнире Bellator 291. Тогда Олег победил Гокхана Сарикама единогласным решением судей.

У 31-летнего американца в ММА — 14 поединков, 11 побед, одно поражение и еще одна ничья. Летом прошлого года Моури проиграл Валентину Молдавскому единогласным решением на турнире Bellator 298.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, фото и видео, новости и статьи

Олег Попов
Стив Моури
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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