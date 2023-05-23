«Закончу нескоро, не дождетесь». Братья Емельяненко и Олейник на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Похоже, и Александр, и Иван будут выступать еще долго.

26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого состоится поединок Алексея Олейника и Оли Томпсона. Также в карде пройдут бои Александра Емельяненко против Евгения Ершова, Ивана Емельяненко против Алексея Леденева и Ильяса Якубова с Юрием Рябым. В преддверии турнира состоялась большая пресс-конференция.

Иван Емельяненко: «Проведу не один и не два боя»

— Где вы были все это время?

— Был неподалеку, рядом с братьями тренировался, готовился. Думаю, 26-го числа увидите, к чему подготовился и подготовился ли вообще.

— Как появилось предложение подраться и как его восприняли?

— Воспринял хорошо, предложение поступило чуть-чуть неожиданно, на подготовку мало времени дали. Но взял себя в руки, собрался, приехал на сборы, потренировался. Дай бог, все хорошо будет.

— Не верится, что до этого вам ничего не предлагали. Почему именно это предложение решили принять?

— Наверное, оно было одним из самых лучших, которые поступали вообще когда-то. Плюс подготовился еще без травм.

— А в каком смысле самое лучшее? - уточнил Евгений Ершов. — Легкий бой?

— Бой далеко не легкий. В организаторском плане, в финансовом плане. Во всех планах лучшее предложение. Подраться в Москве, у себя на родине.

— Тот факт, что с братом будете в одном карде драться, повлияло на ваше решение?

— Я даже не знал, что буду с ним в одном карде драться. Когда мне поступило предложение выйти на бой, я без раздумья дал согласие. А что с Саней буду в одном карде драться, это только обрадовало.

— Где готовитесь? Кто спарринг-партнеры?

— У меня вся подготовка прошла в Екатеринбурге, в спортзале God Hand. Спарринг-партнеры разные были, все подбирались под Алексея — высокие, крепкие, борцы в основном. Работали и в стойке, и в борьбе.

— Иван Емельяненко надолго в боях или это разовая акция?

— Нет, точно не разовая, причем не важно, как закончится этот бой, выиграю или проиграю, сведу вничью. Это не имеет значения, я еще не набрал ту форму, которую могу. Точно не один и не два боя проведу.

— Почему в этот раз не готовились вместе с братьями?

— Так получилось, что в этот раз Саня в Москве готовился, Федя в Кисловодске готовится. А меня в Екатеринбург позвали пройти тренировочный процесс, я не отказался. Так сложились обстоятельства.

— А в перспективе хотели бы под руководством брата поработать?

— Конечно. Когда-то тренировались вместе — дай бог, еще потренируемся.

Александр Емельяненко: «Буду оспаривать решение судей в бою с Коваленко»

— Такой боец, как Евгений Ершов, заставил работать на полную?

— Я не делаю разницы, слабый или сильный боец. Иногда даже по боевому самбо когда выходят спортсмены, просят их тренера: «Не бейте их, пожалуйста. Они будут драться за второе место». Второе место едет на чемпионат Европы, первое — на чемпионат мира. И то я до последнего сосредоточен и напряжен, чтобы случайно не пропустить.

— А я слабый или сильный? — поинтересовался Ершов.

— Время покажет. Ты сам скажешь о себе после боя.

— Ваш брат будет драться в одном карде с вами. Как относитесь к тому, что он пришел в бои?

— Он долго готовился, много возможностей было раньше вернуться в ринг, но ввиду разных жизненных обстоятельств не складывалось. То армия, то бытовые вопросы возникали. Сейчас он прошел хороший сбор в Екатеринбурге, готовился к бою. Готовился не со мной, не знаю, в какой он форме, но думаю, бой даст хороший. От борьбы защищаться он может, бить он может. Бьет нокаутирующе с обеих рук. Поэтому его сопернику придется нелегко.

— А с вами Иван советовался, прежде чем принять решение?

— Мы никогда не советуемся. У него своя тренировочная команда, у меня своя. Если бы я его тренировал, тогда я его выводил бы к чему-то.

— Понятно, что бои до бесконечности невозможно проводить. Когда-то настанет момент, когда вы скажете, что все?

— Это будет нескоро, не дождетесь.

— В прошлый раз вы были недовольны судейским решением. В этот раз не будете доводить до решения судей?

— Никто не пытается довести до решения судей, но там очевидно было, что победу одержал я. Даже по количеству нанесенных ударов. На один удар я бил три. Не знаю, почему победу отдали в ту сторону. Будем оспаривать это решение.

Евгений Ершов: «Если бы мне сказали полтора года назад, что у меня бой с Емельяненко, покрутил бы пальцем у виска»

— Вы деретесь на федеральном канале, против вас Александр Емельяненко. Не посещает мысль, что это сон?

— Да, полтора года назад, когда я еще не пришел на первую тренировку по боксу, мне предлагали подраться просто в промоушене «Наше дело». Я сказал такую фразу: «Ни за какие деньги я сюда не выйду». Оно мне не нужно, это занятие не для меня. Через месяц я звоню помощнику и говорю: «Дайте мне бой». Если бы мне сказали полтора года назад, что у меня бой с Александром Емельяненко, я бы покрутил пальцем у виска. Где Александр — с его опытом, его кондициями — и где я с моими навыками ударными, которые требуют еще наверстывания. Но я готовился конкретно под Александра, спарринг-партнеров подбирал выше и тяжелее себя, примерно работающих в его ударной технике.

— Как относишься к комментариям болельщиков, которые говорят, что сейчас на Александра Емельяненко можно нападать, он прошел свой пик?

— А вы нападите, выйдите против него. Выйдите против двухметрового 120-килограммового мужика, который всю жизнь все что делал — это бил. Как ни крути, для меня это возможность. Я еще не состоявшийся в этой лиге боец.

— Ты сказал, что думал полтора месяца. Сначала решительно сказал «нет», потом резко передумал. Почему все-таки принял бой?

— Случился момент не очень хороший жизненный. Чтобы не уйти в себя, не вести непотребный образ жизни, мне нужно было куда-то себя деть. Заняться чем-то новым, чем никогда не занимался. Я нашел в боксе выход, отдушину. И очень быстро понял, что мне это настолько понравилось, что я хочу выступать, ставить цели. Бой — это цель. Я к этой цели иду, готовлюсь, иду дальше. Я пашу по два раза в день. Мой тренер живет, чтобы вы понимали, [у меня] в квартире, мы постоянно тренируемся. Уверен, что я быстро спрогрессирую, наберусь еще больше опыта, и можно будет выходить... хотел сказать с Олейником, но не буду (смеется).

Алексей Олейник: «Провести «Иезекииль Томпсону будет тяжело. Хотя можно попробовать»

— Когда-то вы улетели в космос после боя с Мирко Кро Копом, после чего перешли в UFC. С какими эмоциями возвращаетесь?

— С Мирко я дрался ровно 10 лет назад, в ноябре 2013-го. Это жизнь, это течение. Я делал что-то свое: уперся и шел в одном направлении. Долго, тяжело, не отвлекаясь, лишая себя чего-то, наверное. И дошел, до чего хотел. Изначально не было желания или мысли попадать в UFC, оно появилось за полгода до того, как я попал в UFC. Я люблю делать что-то необычное, что невозможно, тяжело, что другие не делают. В UFC попал, получил там шесть бонусов, больше всех россиян.

— Стоит ли нам ждать попыток провести прием «Иезекииль» здесь?

— В принципе шея неплохая [у Томпсона]. Но, думаю, так как вы этого ждете, все вокруг этого ждут и он тем более, наверное, это будет тяжело. Хотя попробовать можно будет.

— Реально натренировать защиту от такого приема?

— Реально, но ты не можешь выходить на бой, где летают две руки с сумасшедшими скоростями, которые очень больно хотят ударить тебя по лицу, две ноги плюс различные движения локтями, а ты будешь все это время сконцентрирован на защите шеи. В этом как раз сложность. Если бы ты каждую секунду ждал этого приема, ты бы мог от него защититься. Но вопрос в том, что я не лезу прямо его душить. Я сначала делаю много других действий, а когда человек увлекся защитой, тогда уже выполняется прием.

— Мы с вами как-то оказались на одном семинаре, и вы на мне этот прием показывали. Я постучал моментально, а был ли кто-то, на ком вы закрыли эту штуку и он вытерпел?

— Вытерпел — нет, но были люди, которые долго терпели. Так, как не должно быть: 20, 25 секунд — это слишком много.

— Как относитесь к тому, что люди говорят: «Иезекииль» — как-то неправильно". Может, фамилию Олейник туда добавить?

— Многие называют Oleinik choke, но я не зацикливаюсь на этом приеме. И все сложнее его делать. Чем больше людей ждет этот прием, тем сложнее его сделать.