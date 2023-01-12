Экс-боец UFC вспоминает адский бой с чеченцем. «Он был нереально захимичен. Бил меня, как барабан»

Когда-то его считали грозой Хабиба.

В апреле 2019-го Артем Лобов и Джейсон Найт исполосовали друг друга до мяса в кулачном поединке на турнире Bare Knuckle FC 5.

После 10-минутной бойни (5 раундов по 2 минуты) голова российского бойца раздулась до размеров пивного котла, а американец был так порезан костяшками соперника, что ему наложили аж 47 швов.

Артем Лобов и Джейсон Найт после боя. Фото Соцсети

Врачи насчитали у Найта 12 сечек на лице и еще 4 во рту, по ходу боя он несколько раз выплевывал зубы и дважды побывал в тяжелом нокдауне. Казалось, что когда Джейсон будет на пенсии и как-нибудь оглянется на свою карьеру, чтобы выбрать самое тяжелое испытание, то, вне всяких сомнений, укажет пальцем на тот самый кулачный бой с бетонноголовым русским.

Однако был на его пути бой, сопряженный с еще большими физическими страданиями. Причем удивительно, что продлился он даже меньше бойни с Лобовым — 8 минут 6 секунд. Речь о забытом поединке Найта с чеченским бойцом Мусой Хаманаевым в сентябре 2015-го.

Хаманаев, очень сильный вольник и самбист, тогда шел на 7-матчевой победной серии, и даже казался руководителю лиги ACB Майрбеку Хасиеву человеком, который сможет побить Хабиба Нурмагомедова. Как-то Хасиев даже сам пришел в комментарии под одним постом Хабиба и предложил ему подраться с Мусой (авторская орфография в переписке сохранена).

Хабиб: «Раньше я вызывал на бой Нэйта Диаса, я говорил, что он испугался, потому что не хотел драться, для него бой со мной очень плох. Сейчас я вызываю на бой Энтони Петтиса, он тоже испугался меня. У него и у Нэйта нет хороших навыков защиты от тейкдаунов. Они знают, что я их размажу».

Маирбек: «Похоже что все тебя бояться и еще ты очень скромный парень!))) Муса Хаманаев ждет тебя любое время в любом месте. И в отличии от тебя не считает что все его бояться!»

Хабиб: «Как говорится Сабака лает а караван идет:)»

Маирбек: «Это сказано давно и не тобой, но про таких как ты! Если это твой комментарий, то у тебя проблема! Звездочка зажигается один раз, но тухнет навсегда! И еще, караван отправил я, а кто мычит или лает сами разберетесь!»

Хабиб: «Не знаю Вы вроде за здоровую молодежь а Петтис и Диаз пропагандируют как они курят анашу или же как они тусят в клубах, и этих двух я не уважаю и Иншааллагь собираюсь как я и сказал размазать по октагону, и не пойму с чем вызвана ваша дерзость по отношению ко мне, я очень уважаю и ценю бойцов беркута и там у меня не мало друзей, вы взрослый человек если вас что-то задело или я задел вашу семью я чего-то недопонимаю?»

Маирбек: «Если боец провел 20 боев и во всех одержал победы, то он не с теми бойцами дерется!»

Муса Хаманаев в 2014 году. Фото с ВК-страницы фан-сообщества бойца

Может быть, Хасиев как-то сглазил Хаманаева этой перепиской или случилось что-то еще, но именно в следующем поединке победная серия чеченца оборвалась и впоследствии он уже никогда не выигрывал больше двух боев подряд. А на сегодняшний день и вовсе увяз на четырех поражениях подряд.

Тем не менее в сентябре 2015-го Муса встречался с Найтом в статусе грозы, большой надежды и неимоверного фаворита. Портал Tapology показывает, что 93% прогнозов были сделаны на победу чеченского бойца. Найт, кстати, тогда тоже был далеко не промах — шел на рекорде 15-1 и в предыдущем поединке победил Тьяго Мойзеса, обладателя черного пояса по БЖЖ, будущего соперника Ислама Махачева и рейтингового бойца UFC. Но все равно в бою против Хаманаева увидеть его победителем было тяжело — уже слишком он уступал в физике, борьбе и общей ударной школе.

Перипетии этого боя, самого сложного и самого важного в своей жизни, американец недавно красочно вспомнил на Youtube-канале Lytes Out Podcast.

«...После боя с Артемом у меня было 12 сечек на лице и 4 глубокие сечки во рту. Прямо по всему рту внутри было все рассечено. И мне наложили 47 швов, еще он мне выбил зуб. Мы избили друг друга до полусмерти. Люди думают, что этот бой был самым сложным в моей карьере. Но нет. Самым сложным боем в моей жизни с огромным отрывом был Муса Хаманаев. Этот русский был настолько захимичен, это просто нереально... Я видел в разгар этого ****** боя, как его вены качали кубические сантиметры крови за кубическими сантиметрами крови.

Я вышел на первый раунд, и он начал бить меня, как будто я барабан. Если я дрался с ним в стойке, дела мои шли нехорошо. Если он касался моей ноги хотя бы одним пальцем, то уже переводил меня. Никаких вариантов не было защититься от его тейкдаунов, он был гораздо сильнее физически. Каждый раз, когда мы оказывались в партере, я закрывал раббер-гард, но он стряхивал его и бил меня опять и опять. Я с трудом возвращался на ноги, он избивал меня в стойке, снова переводил и избивал уже на земле. И так весь первый раунд. Тут важна предыстория... Я взял этот бой на двухнедельном уведомлении. Сидел на диване, мне звонит Алан Белчер: «Есть бой, возьмешь на двухнедельном уведомлении? Если выиграешь, тебя заберут в UFC». И я такой: «Черт возьми, давай, конечно». И к бою я в итоге потренировался где-то 9 дней, потом за четыре дня до него мы прилетели в Орегон.

Муса Хаманаев и Джейсон Найт на дуэли взглядов. Фото Соцсети

Короче, в первом раунде он лупил меня, как барабан. Начинается второй, проходит 30 секунд — бам! — он переводит меня. Я снова вяжу его в раббер-гарде, он вылезает, бьет меня, я снова вяжу, держу, и рефери поднимает нас. Я попадаю по нему в стойке, и он снова переводит меня. Я опять беру его в раббер-гард, и есть такой сабмишен, называется Stocks. Он делается так — ты закрываешь раббер-гард, твоя нога закидывается ему за шею. Одна его рука зажата между твоей рукой и ногой. Затем ты просовываешь свою ногу ему подмышку и блокируешь его вторую руку. И он ничего не может сделать. Вот что я хотел сделать, и в итоге я вышел на Stocks. Я начал его растягивать, но он был настолько физически сильным... у меня была рука за его головой, и он просто содрал ее, потому что был сильнее. И когда он ее содрал, я переключился на армбар.

И это был самый глубокий армбар, который только возможен. Я так растянул его руку, она вот-вот должна была сломаться. Я так пытался сломать ее: «Ыыыыыаааааа!». Но он как-то вытащил руку, и как только вытащил, я сразу же завязал треугольник. И это была моя последняя предсмертная попытка. Тут нужно сказать, что когда он перевел меня во втором раунде, я посмотрел в свой угол, и мой брат... Обычно мой брат, когда меня в боях переводили, орал мне из угла: «Поднимай жопу! Придумай что-то!». Он так орал, и я всегда приходил в себя, пытался что-то сделать. Но в этом бою, когда я лежал, брат посмотрел на меня с таким видом: «Мужик, я даже не знаю, что тебе сказать». В его глазах я читал: «Тебе *****, мужик»".

Джейсон Нэйт в UFC. MMAfighting.com

Этот взгляд просто убил меня. И когда я накинул треугольник, я вложил в него все, что у меня было в жизни. Если бы он вылез из треугольника, я бы умер в тот же день. Я знал, что у меня нет больше сил ни на одно другое действие. Но я довел этот треугольник до конца. Как я уже говорил, он бил меня, как барабан, полтора раунда. И после этого боя целый месяц я не мог наклониться, не мог повернуться в кровати, потому что голова у меня кружилась так, как будто я вот-вот умру. Вот такое сотрясение мозга у меня было, худшее в жизни.

После боя я блевал, и тут ко мне подходит Алан Белчер: «Как думаешь, с кем я сейчас говорил по телефону?» — «С кем?» — «С Шоном Шелби» — «Круто. Кто такой Шен Шелби?» — «Матчмейкер UFC. Я позвонил ему и сказал, что ты выиграл этот бой. И Шелби такой: «Он побил этого русского?!». Я говорю ему: «Да, побил этого русского» — «*****, да не может быть!»». И в итоге Шон Шелби пошел смотреть этот бой в повторе и потом говорит: «Чувак, он нам нужен».