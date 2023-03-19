«Я уже не гигант из зала Федора». Пономарев — об отравлении перед боем, уходе из Fedor Team и подписании в АСА

Откровенное интервью чемпиона AMC Fight Nights после победы над Юсуфом Шуаевым.

Вечером 18 марта в Ульяновске состоялся турнир AMC Fight Nights 119, в главном событии которого Григорий Пономарев в третий раз встретился с Юсуфом Шуаевым. Бой завершился второй победой Пономарева, который забил соперника в первом раунде. Сразу после поединка Пономарев дал интервью журналистам, в котором рассказал, какие проблемы возникли прямо перед боем, было ли у него конкретное предложение из АСА и почему он больше не может считаться гигантом из зала Федора.

— Соскучился по кофе... — начал разговор Григорий. — В последнее время две подготовки уже... А-а, вы уже снимаете? (Смеется.) Две подготовки так на кофе насаживаюсь сильно. Я думаю, можно рассказать. Что-то тут какая-то инфекция ходит. Буквально на этой неделе. А еще же весогонка... И просто раз — что-то живот заболел. У меня диетолог из Красноярска, хороший человек. Леша, тренер, в «Революции» работает. Фамилию его сейчас не могу выговорить, очень хороший парень, очень мне помог. По диете из ямы меня вытащил, можно сказать.

Прихожу, огурцы ем, и через два часа мне плохо. Тошнота, живот давит, ничего вообще не мог делать. Я вес сделал из-за того, что просто, извините за выражение, срал дальше, чем видел. Мне можно было не париться, ничего не делать — просто ходить срать, и все, из меня все вышло. Еще буквально вчера, после фейса (дуэли взглядов. — Прим. «СЭ») я срался **** [блин] ****** [сильно]. Только сегодня меня маленько отпустило. Вот перед боем где-то часа за три. Мы столько съели всяких энтерофурилов...

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— Никита Крылов недавно говорил, что из-за отравления снялся с боя. А у вас были мысли, что придется сниматься?

— Вообще нет, честно. Это непрофессионально, может быть. Я мог просто себе, так, случайно, нарисовать в графе «поражения» еще одну цифру. Задохнулся там, сил не хватило... Почему? Да потому что обосрался и не поел, как положено. Мой этот юношеский максимализм: «Сняться? Да как?!» Я никогда не снимаюсь, до талого буду идти. У меня ни рук, ни ног не будет, я все равно буду идти. Просто на страх и риск, жена меня там поддерживала, не отходила от меня, помогала, и я вылез.

Только в раздевалке я себя за эту неделю почувствовал реально спортсменом. Я сегодня утром в первый раз ощутил настоящее чувство голода, как оно должно быть. Не вот это, потому что я вес гонял, и мне надо поесть психологически. А на самом деле, физически, я есть не хочу. А вот сегодня в 6 утра я пошел на зарядку, как обычно велик крутануть, тоси-боси. И у меня это чувство: подсасывать начинает в желудке. Я такой думаю: «Господи, слава богу!» Я пошел, поел, но я взял за правило: даже когда показал вес, диета не заканчивается. Ты продолжаешь диетить, ешь правильную пищу. Как говорят: ты — то, что ты ешь. Я так же продолжал есть вареное, калораж считал. Как качки этим занимаются: сегодня у нас день загрузки, плюс сто к крупе в сухом виде и так далее.

— Каким бой помните?

— Кайфовым. Но недоволен боем. Потому что всегда хочу кайфануть от всей дистанции (поединки Пономарева ни разу не заходили за второй раунд. — Прим. «СЭ»). Хочу реально себя проверить, потому что я очень много работал над функционалкой. Чтобы больше ни у кого изо рта не вылетало... Герихан [Шибилов] опять... Так случайно я — кто-то за столом с нами сидел, кушал и слушал его прогноз на бой. Если Юсуф затянет бой на дальние раунды, то Пономарев типа сдуется. *** [фиг] вам, не сдуюсь. Надо было бы, я бы и 10 раундов отработал. И восемь, и сколько нужно.

— Ходили слухи, что, если ты выиграешь у Шуаева, то подпишешься в «Гран-при АСА». Ты выиграл — можно ли сказать, что это решенный вопрос?

— Ментально — да. Я уже примерил там половину всех бойцов. Уже всех по росту вычислил, с кем хотел бы встретиться, с кем, возможно, встречусь уже. Но это будет зависеть [от того], как мы сейчас с тренером решим, как условия. Короче, будем решать. Потому что все равно надо и в спортивном плане расти. Сами видите, в Fight Nights с тяжами бедновато, скупо тут. Вот Юсуф один такой хороший соперник, а этот куда-то делся опять, звезда бразильская. У Гаджи Автомата выиграл и то не сам. Подписался вроде, а не дерется здесь нихера. Петя Романкевич, но я так понимаю, что Петя Романкевич сейчас не будет здесь по ММА драться, потому что у Пети все равно маленько другая база. Тайский бокс, кикбоксинг — это его тема. ММА... Я считаю, Зулу — это не показатель.

— А тебе самому чего хочется — денег, поясов, оппонентов, UFC?

— Мне хочется работать много. В любом случае деньги ты получишь. Я хочу расти в спортивном плане, в умственном. Я хочу, чтобы про меня говорили: он умный тяж. Не сильный, не габаритный, не гигант и так далее. Я хочу, чтобы про меня говорили: это гигант, но он умный. Выносливый, умный тяж. Я всеми способами буду доказывать, показывать, стараться это делать, развиваться. А как развиваться? Только биться с теми, кто где-то уровнем побольше. Кто у нас уровнем побольше? Это АСА, давайте честно.

Сколько хороших бойцов они за такой короткий промежуток подписали. Кирилл Корнилов — хороший соперник. Женя Гончаров, я его, кстати, от всей души еще раз поздравляю со вчерашней победой [над Алиханом Вахаевым]. Также Кирилла, мы с ним иногда, так сказать, перепихиваемся словечками. Он меня иногда поздравляет, я его поздравляю с победами. Он даже как-то бился с моим бывшим соперником, Газиевым. Я очень за него болел, но маленечко ему там не фартануло.

Но дело не в этом... Тот же Вахаев, который поменьше (Мухумат. — Прим. «СЭ»). И так можно до бесконечно, много хороших. Тони Джонсон тот же: вроде взрослый такой, не спортивного телосложения человек, а очень хороший боец. И вот только на таких ты научишься, будешь расти. А я хочу роста.

— То есть можно сделать вывод, что в Fight Nights тебе уже скучно?

— Нет, ребята...

— Ну, нет достойной оппозиции.

— Да почему... Там вот амбиции свои показывает молодой парень, тяж. Выиграл двух, так скажем... Обидится, наверное, на меня... Двух пенсионеров каких-то. По поводу Полехина я бы поспорил, там остановки были непонятные. Алиев, правильно я его называю? Который из молодежки вылез, из Союза. Он в команде Минеева, вчера был даже на фейсе. Я думал, выйдет, какой-то треш-ток устроит. Думал, может, сегодня его здесь увижу. Но он, видимо, закончил свои амбиции чемпионские. Он очень сильно пугал, что хочет разбавить нашу пару. Но что-то разбавлялка у него, по ходу, сегодня была не готова.

— Тебя называют гигантом из зала Федора и при этом объявляют, что ты из зала «Стрела». Тебя можно дальше называть гигантом из зала Федора?

— Я сейчас могу уверенно заявить, что я уже не гигант из зала Федора, а гигант из зала «Стрела» (смеется). Ну, не гигант из зала «Стрела», я член клуба «Стрела» сейчас. Я в команде Тараса Кияшко, Александра Волкова. Чтобы уже понимание было, я закончил работу с Fedor Team. Не буду говорить причины. Я очень всех уважаю ребят, Федора Владимировича, так же болею, так же общаюсь с ребятами. Вчера мне Вадим писал, Валентин Молдавский. Все меня поддерживают, и Дима Ионин. Все мне пишут. Я очень благодарен, рад, что мы не потеряли это общение. Общение даже больше закрепилось. Может, они как-то по-другому на меня стали смотреть. Может, как на взрослого уже такого бойца. Но я теперь с командой «Стрела».

— Говорят, в ММА надо ехать в Дагестан, тренировать борьбу. Ты знаешь еще какие-то места. Назови их.

— Скажу. Это Осетия и Красноярский край. Знаменитая ШВСМ — школа высшего спортивного мастерства имени Миндиашвили. Где выходцы — Иван Ярыгин, Бувайсар Сайтиев, Адам Сайтиев. Можно до бесконечности... Юрий Белоновский, Семен Коломейцев... Столько очень известных фамилий из этой школы. Настолько мне фартануло, что я себе нашел спарринг-партнера по борьбе, похожего на Юсуфа. Наверное, видели, я фотки с ним выкладывал. Очень хороший парень. Молодой, очень сильный, очень техничный. Он меня научил бороться.

— Бувайсар Сайтиев же в Красноярске тренировался. Не было такого, чтобы какие-то его одноклубники тебя тренировали? Какие-то пересечения с ним по школе борьбы?

— Нет, там какая ситуация вышла: я туда в начале года поехал, 6 января. А у них проходит ярыгинский турнир, и туда приезжают на сборы. И я такой, как хитренький, туда приехал. Там даже с классики ребята — очень хороший тяжок приехал, хорошо меня загрузил. Никита Акула... Ну, это вольник. В 100 кг борется, но такое чувство, будто он тяж прямо. Очень было приятно с ним поработать, тоже очень помог. Была очень достойная оппозиция, кто мне прямо помогал. Владимир Дайнеко — не будем забывать. Он меня тоже очень поддерживал и по ударке, и по борьбе. Все мне показывал, все помогал, инструктировал, направлял. Старшим братом, можно сказать, был мне.

Фото Соцсети

— Возвращаясь к АСА, можно ли говорить, что есть конкретное предложение?

— Да, было конкретное предложение. Но уже были подводящие моменты к этому бою. Я сказал: «Асланбек, видишь, я не могу распыляться на все. Мне нужно сначала достичь одной точки, потом давай... Вот прямо бой проходит — хоть в шесть утра мне набирай, мы будем разговаривать. Пока до боя я ничего не могу сказать. Ты можешь мне скинуть условия, я их могу посмотреть, но ответить тебе пока ничего не могу. Поэтому давай только после боя». Так мы с ним дистанционно пожали руки, друг друга поняли, и все, ждем дальнейших действий Асланбека.

Опять же, не забываем, надо еще с Камилом Гаджиевым поговорить, потому что я дерусь в его лиге. Он своего рода ведущий человек. Без его помощи у меня бы не все хорошо здесь было. Не забываем Имама, он здесь матчмейкером был. Он тоже мне помогал. Сейчас он отсутствует, не работает в Fight Nights, но я с ним связь поддерживаю. Если будет смотреть интервью, я ему большой привет передаю. Я тоже неплохой человек, и, видимо, мне есть за что помогать.

— Легко было заметить, что с тобой вышло ноль интервью за время подготовки. Это было принципиально, ты ни с кем не хотел общаться, пока не проведешь этот бой?

— Да, потому что у нас был подкаст... Как обычно ты выигрываешь, все хотят с тобой интервью записать. Ну, я же не против. Я вроде никак не изменился. После второго боя я только из клетки вышел, сел на стульчик с Камилом и понял: «Гриха, у тебя работы ***** [очень много]. И еще работы будет в 10 раз больше. И поэтому ты сейчас пойдешь спать — булки не разжимай». Никак моя личность не изменилась. Да, я хожу, себе говорю: «Грих, ты чемпион». Вот сегодня я действительно подтвердил, что я чемпион. Выиграть пояс — это одно, а когда ты сделал защиту, вот тогда ты реально чемпион.

На подкасте кому-то хватило совести мне сказать: «Вот, ты сейчас чемпион, с тобой столько интервью стало...» На хи-хи, ха-ха я все спустил, но мне это стало маленечко неприятно. Я такой думаю: «А *** [фиг] вам, никаких интервью. Я буду тренироваться, подерусь выиграю, и все, и тогда уже поговорим».

— Чувствуешь себя сейчас сильнейшим тяжеловесом из России за пределами UFC и Bellator? Или чувствуешь себя тяжеловесом, которому еще тестироваться и тестироваться?

— Я чувствую себя сильнейшим тяжеловесом, которому еще расти и расти. У меня запас еще колоссальный, бесконечный. Во мне огромная чаша, в которую еще можно закладывать и закладывать. Но я один из лучших тяжей России. Пока России. Я не буду себя возвышать уж прямо сильно. У меня сложилась какая-то база, за что меня боятся. Я уверен, что уже внес лепту: «Это борец. У него хороший проход, хорошая борьба. Ну, ударка так себе...» Хотя, скажу честно, я ее готовлю. Я не упускаю ударку.

— У тебя одни из самых быстрых рук среди тяжей, — включился в разговор тренер Пономарева Андрей Смирнов.

— Вот, это один из моих тренеров, который меня готовил к этому бою. Еще у меня был Марк, он чисто по боксу подготавливал. Ментально, физически. Очень меня в этот раз команда зарядила. Не было даже малейшей мысли, что что-то пойдет не так. Любая ситуация — я бы из нее вышел победителем. Такая у меня команда.