За пару дней у Икрама сменилось два соперника.

29 июля в Солт-Лейк-Сити состоится турнир UFC 291, на котором был запланирован поединок Икрама Алискерова и Пауло Косты. 18 июля стало известно, что бразилец отказался от боя, и в этот день «СЭ» связался с Алискеровым, чтобы узнать его планы. Икрам рассказал, что в UFC намерены организовать ему встречу с Романом Долидзе в сентябре, но уже 20 числа планы промоушена резко поменялись — в соцсетях лиги появился анонс боя Икрама с Насрудином Имавовым на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Коста на том же турнире встретится с Хамзатом Чимаевым.

Помимо срыва поединка мы обсудили с Алискеровым поражение Абуса Магомедова от Шона Стрикленда, встречу Алискерова с Абдулманапом Нурмагомедовым, проблему наркотиков в Дагестане и даже блогера Лахму.

— Ты написал в соцсетях, что на UFC 291 у тебя боя не будет.

— Да, боя там не будет, его перенесли, сказали, ближе к сентябрю будет, может, даже в сентябре.

— Соперник другой будет? Коста снялся?

— Да, мне неделю назад позвонили, сказали, что он не будет со мной драться и на замену Долидзе выходит. Я надеялся, он выйдет сейчас, но сказали, что на другую дату перенесут наш бой, и сейчас просто жду дату.

— Когда после прошлого боя с Филом Хоузом мы общались, ты сильно кашлял. В каком состоянии подходил к этому поединку?

— Кашель не проходил у меня долго. Я еще ходил проверялся, к врачам обращался — у меня, по ходу, бронхит был, он никак не проходил. Честно говоря, усталость была, уже затянулась эта подготовка, неделя за неделей, хотелось поскорее подраться. Но оно все к лучшему. Хотел подраться поскорее, отдохнуть месяц. Сейчас еще она затянулась, эта подготовка, еще на месяц минимум.

— Ты говорил, что бой с Костой тебе предложили сразу после победы над Хоузом. А какой была первая реакция, что предлагают бой с топом?

— После боя была эйфория, и Али [Абдель-Азиз] подходит: «Ты с Костой будешь драться?» Я подумал, он шутит. Думал, [что он имеет в виду]: «А как тебе такой вариант?» Типа с сарказмом у меня спрашивает. Оказывается, это не был сарказм, это был прямой вопрос жи есть. Я говорю: «Давай, буду драться». Чуть разочарование получилось, когда он снялся.

— А как думаешь, в чем вообще логика Косты? До последнего тянул и снялся в самом конце.

— Я не знаю. Мне пацаны говорили, кто с ним имел дело, что он очень жидкий пацан, может подлянку сделать. Я радостный был, что такой бой предложили, даже не думал, что он снимется. Он сколько не дрался? Уже год. Думал, точно не снимется уже.

— Чимаев говорил, что ты Косту побьешь. Тебе такая оценка приятна?

— Это его мнение, что сказать... Конечно, да, конечно, приятно. Если тебя так ценят, конечно, всегда приятно.

— Помимо тебя, похожая ситуация с организацией боя против топа была у Абуса Магомедова, которого свели с Шоном Стриклендом. Как думаешь, с чем связано, что бойцам из Дагестана стали давать такие большие бои?

— Не знаю, но Абус на высоком уровне давно дерется, он у хороших соперников выигрывал. Наверное, хотели его продвинуть. Я договорился с Абусом, когда приехал в Дагестан, мы хотели увидеться сейчас. Увижусь — спрошу, почему бой так не пошел у него.

— Стрикленд в UFC победил двух бойцов из Дагестана. Если победит еще хотя бы одного, станет единоличным рекордсменом по этому показателю. Как думаешь, в чем секрет Стрикленда?

— У нас был разговор с Рамазаном Курамагомедовым, он был уверен, что оба этих пацана выиграют у Стрикленда. Он работал со Стриклендом и говорил мне: «Имавов у этого пацана выиграет жи есть». И бах — у него не получилось. Сейчас говорил: «Икрам, вот увидишь, сейчас Абус у него выиграет». И тоже не получилось. Я не знаю, надо у Абуса спросить, что у него пошло не так. Я, честно говоря, тоже был уверен, что Абус его пройдет.

— После поражения Абуса все сразу стали говорить, что рановато он замахнулся на такой уровень. У тебя мысль не закралась: может, и мне не стоит торопиться?

— Нет, ни на секунду не допускал такой мысли. Там разницы нет: Коста, Адесанья или самый последний в этом все — на любого бойца у меня будет одинаковый настрой. Если бы они предложили: надо подраться с Костой и Адесаньей в одну ночь, ты же не понаслышке знаешь наш характер, наш темперамент дагестанский, мы «нет» не сказали бы. Бой предлагают — как можно отказаться? Если пацан, конечно, не твой друг, не твой знакомый.