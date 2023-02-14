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Сегодня, 14:45

«Не называть себя дагестанцем? Да пожалуйста!» Гаджи Автомат ответил Хасбику и хейтерам насчет татуировки

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Гаджи Автомат Наврузов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гаджи Автомат Наврузов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
Шарабутдин Магомедов.
Фото Соцсети
Хасбулла Магомедов (Хасбик).
Фото Соцсети
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Интервью с Гаджи Наврузовым.

Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат возвращается в кикбоксинг после неудачного последнего боя по правилам бокса, в котором он уступил Тимуру Слащинину. Теперь 17 февраля в Минске он проведет бой с бразильцем Фернандо Родригесом на совместном турнире ФКР ПРО и телеканала РЕН ТВ.

Большие перемены в жизни Автомата произошли в середине января. Тогда родившийся в Махачкале, но выросший в Москве дагестанец набил на груди татуировку. После этого боец получил огромное количество негативных комментариев в свой адрес — в основном от земляков. Дело в том, что в исламе татуировки строго запрещены, так как изменение внешности является одним из страшных грехов.

Одним из многих, кто осудил решение Автомата, стал известный на весь мир дагестанский блогер Хасбулла Магомедов. В соцсетях Хасбик жестко раскритиковал Наврузова.

«Как бы он ни дрался, как можно с этим человеком вообще за руку здороваться? Подумайте только: дагестанец набил себе на груди глаз даджаля», — возмутился блогер.

13 февраля в студии РЕН ТВ прошла пресс-конференция, приуроченная к турниру в Минске, после которой Гаджи Автомат пообщался с журналистами, пояснив Хасбику и всем остальными за татуировку.

— Расскажи про свой костюм.

— Обычный костюм, ничего такого (улыбается). Дал тему для обсуждения болельщикам — Гаджи Банкомат. Может, долларовым банкоматом теперь будут называть?

— Насколько доволен своими финансами на сегодняшний день?

— Доволен. На все хватает: метро, покушать, ребенку купить маленькую игрушку, снять маленькую и недорогую квартиру. Мне этого достаточно. Хочу ли я чего-то большого? Да, хочу. Хочу купить себе самолет.

— Игрушечный?

— Нет, настоящий. В соцсетях обратился, мол, кто угадает, в каком году куплю я себе самолет, тому 10 млн.

— Рублей или долларов?

— Рублей. Самолет, наверное, миллионов 100 стоит, а 10 я так подарю.

— Прикид недорогой у тебя?

— Недорогой, конечно. Потрогай материал.

— Какой бренд?

— Да в Таиланде на рынке взял. Нет фирмы.

Гаджи Автомат. «Дайте мне 50 млн рублей, и не буду драться по боксу». Гаджи Автомат: Родригес, Дацик, Слащинин

— Тут основная фишка в том, наверное, чтобы татуировка видна была...

— Да. На татуировку почему-то напали все, не нравится всем. Ничего она плохого не несет. Это татуировка на моем теле. Это мой оберег, моя защита. Людей я не очень понимаю, очень много угроз, критики. Почему-то очень много переводят на религию. Не понимаю, почему такое отношение. Это моя татуировка, она не несет никому вреда. Это моя защита от существ плохих, демонов и шайтанов, чертов и так далее. Она меня защищает, она никому угрозу не несет.

Честно говоря, людей я не понимаю, почему они меня отмечают в соцсетях, они мне угрожают, чтобы я не приезжал в Дагестан. Они уже на улице подходили ко мне. Если люди религиозные, то они должны быть умнее и правильнее, не должны себе позволять непонятные вещи. Прошу чисто по-человечески: оставьте меня в покое, пожалуйста! Если это будет продолжаться, то я просто начну выкладывать переписки, и потом будет стыдно не мне, а вам. Люди будут чуть неправильно вас понимать. Пока я держу субординацию, поэтому чисто по-человечески прошу перестать оскорблять меня и угрожать мне. Это моя татуировка, она не несет вреда никому. Она меня защищает.

— Ты ожидал такую реакцию, перед тем как набить тату?

— Нет, вообще не ожидал. Сначала татуировка... имя ребенка, Ахиллес, это не понравилось. Потом топдоговским фанатам это не понравилось, потом еще что-то, ковид и так далее. Вот такие в моей жизни качели происходили. Теперь набил это — докопались до этого.

— Что там нарисовано?

— Это мой оберег, моя защита. Там глаз и, можно сказать, треугольничек сверху, еще пятиугольник.

— Тебе это создавали с нуля?

— Сам придумал. Нигде не увидел. Как я уже говорил после последнего боя, когда я ухожу в медитацию, у меня слишком большой энергетический поток. Я чуть ухожу в духовное развитие. Открыл много каналов, большой поток энергии пошел. Нужна была защита. Люди не понимают, о чем я говорю, и пускай они думают, что я больной и кривой. Это моя защита, она не несет угрозы, это не какая-то атакующая фигня. Я не работаю с магией, я не шаманю. Я против всякой порчи и так далее. Я работаю над мыслями, а мысль — это карма. Даже если ты думаешь плохо про человека, то ты уже свою карму портишь. Я хочу жить счастливо, радоваться жизни. Я даже не допускаю плохую мысль в адрес кого-то. Это моя защита. Дорогие друзья, просто оставьте меня в покое!

Хасбулла Магомедов (Хасбик). Фото Соцсети
Хасбулла Магомедов (Хасбик).
Фото Соцсети

— Наверняка видел, что и Хасбик (Хасбулла Магомедов — дагестанский блогер — Прим. «СЭ») отреагировал на тату. Что почувствовал в этот момент?

— Да. Ну как я видел? Не видел, а спал, получается, а у них... Я еще раз повторяю: я не понимаю людей, что я плохого им сделал? Другие бойцы начали отмечать, обзывать, оскорблять. Эти люди преподносят себя религиозными, но зачем они меня оскорбляют? Зачем задевают? Я что им сделал плохого? Это моя татуировка, моя защита на моем теле, она не несет вреда. Она, наоборот, [защищает] от плохого, от нечисти, невидимых существ и так далее. Она защищает меня, а они берут и меня туда приписывают. Я от них защищаюсь, а они меня в свои же приписывают. Что за чушь?

— [Пишут:] «Не называйся дагестанцем, не приезжай в Дагестан», — пожалуйста. Просто оставьте меня в покое, и я не буду говорить, что я из Дагестана и так далее. Мне эти проблемы на фиг не нужны. У меня своя счастливая, радостная жизнь.

— Были ли те, кто поддержал вас в этом плане?

— Было много адекватных среди религиозных людей, которые написали: «Слушайте, это его личное дело. Бог судья!» Зачем на себя брать то, что вы не вытяните? Они не мне делают плохо. Я о них плохо не думаю. Просто оставьте меня. Просто они забирают свою сущность. Они открывают каналы другим плохим существам. Это нечисть, и это в них заходит. Нельзя просто так думать о плохом о человеке, обсуждать. Это зависть, это негатив. Я не обращаю внимания. Если я буду ответ им давать, то нас со всех сторон начнет давить нечисть, питаться нами, этой злостью, ненавистью. Я просто отправляю их в блок. Я просто прошу оставить меня в покое.

Мы не переписывались [с Хасбуллой]. Я никому не стал отвечать. Зачем мне это надо? Зачем мне отвечать людям, которые меня оскорбляют? За что? За татуировку? За то, что я хожу и сам с собой разговариваю? Хожу медитирую, радостный, что я типа чуть-чуть другой? Но я не несу вреда. Нет у меня негатива к людям. За что? Человеческое есть?

— Поступали ли предложения по бою с Тимуром Слащининым? Может быть, по другим правилам?

— Вот это хороший вопрос (улыбается). Как я уже говорил, я очень ждал. Это моя работа. Анатолий говорил, что у нас будет три боя, но Тимур не отвечает. Я эту тему оставил. Зачем? Человек «нет» сказал. Да, пресс-конференция была, да, я ему сказал: «Почему не дерешься? Давай драться! Ты очкошник». Сейчас продолжать человека задевать, душить я не вижу смысла. Если захотят сделать бой, то я дальше начну раскручивать. Смысл задевать его, если боя не дадут? Если Анатолий скажет, мол, давай Гаджи, начнем разогревать, то, естественно, с радостью вышел бы, разогрел бы.

— Вопрос к организации, Сульянову есть?

— Нет. Ну вы сами все понимаете. Ничего не будет. Да пофиг на это судейское решение! Тем более сказали, что бой не официальный, а выставочный. Я бы подрался бы, чтобы денег заработать. В Hardcore мне не с кем драться, хотя было запланировано три боя. Планировал, чтобы заработать денег до лета. Это моя работа, и тут раз — обломали... Больше всего было обидно, что типа без работы остался, потому что они, получается, обманули. Ну, обманули — это не Анатолий. Мне кажется, что Анатолий сам в шоке. Он говорил одно, а получилось другое. Пока в Hardcore у меня боев нет. Это самое грустное.

— Вы же с Владимиром Минеевым друзья, но при этом ты не против с ним подраться?

— По кикбоксингу? Да. Потому что он сильный. На кулаках, например, не хотелось бы драться, а по кикбоксингу — да, потому что я думаю, что процентов на 80 он выиграет, но за эти 20 процентов я бы хорошо зацепился и постарался, себя проверил. Тем более Владимир [выступает] на очень высоком уровне, и это громкий бой, можно заработать хороших денег. Да и Вове сейчас с кем драться? Лучше ему со мной подраться, чем, например, с Джоном Джонсом или кто там в его весовой категории? Кого еще обсуждают? Вот татуировку набил, и меня сами начали обсуждать, шум подняли. Сами мне бои делают, но, как я уже сказал, не очень приятно.

Шарабутдин Магомедов. Фото Соцсети
Шарабутдин Магомедов.
Фото Соцсети

— Как оцениваешь шансы Шары Буллета на чемпионский титул UFC?

— У Шары хорошие шансы завоевать чемпионский титул. Мы сейчас на сборах были. Вообще молодец, и как спортсмен, и как человек: правильно живет, общается, у него правильный образ жизни. Постоянно у него в Таиланде тренировки, нацелен на титул, поэтому ждите и смотрите, все у него будет четко. Молодец пацан. Я думаю, шансы у него большие выиграть пояс UFC.

— Если все-таки назначат бой с Минеевым, может быть, ты бы обратился за помощью в подготовке к Шаре Буллету?

— Если я его попрошу, то он мне поможет. Но за какой помощью обращусь? Где я, с толстой жопой, и Шара, у которого ноги вылетают. Что я с ним буду делать? Я же не догоню, вы что (смеется)? Он резкий, быстрый, взрывной. Куда мне на ногах? Бегать, что ли, за ним? Я его не догоню.

— Зато хорошо подготовился бы к Минееву.

— Хорошо бы, если потом после него вышел бы к Минееву. А так вариант хороший. Конечно, если я его попрошу, то он мне поможет.

— Есть ли среди футболистов люди, которых можно подтянуть к единоборствам?

— Не могу ответить. Не слежу. Не надо. Вы видите, какая тут конкуренция в единоборствах?! Каждый второй хочет драться, тренируется. Не надо больше в бои идти, пацаны. Тормозите. Дайте нам деньги заработать.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?

— Успел посмотреть бой Махачева против Волкановски?

— Жесткий бой. Молодцы, я вообще удивлен. Оба в порядке. На таком темпе, на таких скоростях, с борьбой, динамикой, раздергиваниями, уклонами, проходами, вставаниями... Вообще. Я так не умею. Уровень я оценил. Они так 25 минут [дрались], а я бы через три минуты с таким темпом кони двинул (смеется). Поэтому они и лучшие в мире.

— Можешь назвать лучшего промоутера в России?

— Пока лучшего промоутера нет, потому что он будет в ближайшее время, когда я открою свою компанию.

Алекс Волкановски
Владимир Минеев
Гаджи Наврузов (Автомат)
Ислам Махачев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
ММА
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Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?