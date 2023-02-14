«Не называть себя дагестанцем? Да пожалуйста!» Гаджи Автомат ответил Хасбику и хейтерам насчет татуировки

Интервью с Гаджи Наврузовым.

Звезда кулачных боев Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат возвращается в кикбоксинг после неудачного последнего боя по правилам бокса, в котором он уступил Тимуру Слащинину. Теперь 17 февраля в Минске он проведет бой с бразильцем Фернандо Родригесом на совместном турнире ФКР ПРО и телеканала РЕН ТВ.

Большие перемены в жизни Автомата произошли в середине января. Тогда родившийся в Махачкале, но выросший в Москве дагестанец набил на груди татуировку. После этого боец получил огромное количество негативных комментариев в свой адрес — в основном от земляков. Дело в том, что в исламе татуировки строго запрещены, так как изменение внешности является одним из страшных грехов.

Одним из многих, кто осудил решение Автомата, стал известный на весь мир дагестанский блогер Хасбулла Магомедов. В соцсетях Хасбик жестко раскритиковал Наврузова.

«Как бы он ни дрался, как можно с этим человеком вообще за руку здороваться? Подумайте только: дагестанец набил себе на груди глаз даджаля», — возмутился блогер.

13 февраля в студии РЕН ТВ прошла пресс-конференция, приуроченная к турниру в Минске, после которой Гаджи Автомат пообщался с журналистами, пояснив Хасбику и всем остальными за татуировку.

— Расскажи про свой костюм.

— Обычный костюм, ничего такого (улыбается). Дал тему для обсуждения болельщикам — Гаджи Банкомат. Может, долларовым банкоматом теперь будут называть?

— Насколько доволен своими финансами на сегодняшний день?

— Доволен. На все хватает: метро, покушать, ребенку купить маленькую игрушку, снять маленькую и недорогую квартиру. Мне этого достаточно. Хочу ли я чего-то большого? Да, хочу. Хочу купить себе самолет.

— Игрушечный?

— Нет, настоящий. В соцсетях обратился, мол, кто угадает, в каком году куплю я себе самолет, тому 10 млн.

— Рублей или долларов?

— Рублей. Самолет, наверное, миллионов 100 стоит, а 10 я так подарю.

— Прикид недорогой у тебя?

— Недорогой, конечно. Потрогай материал.

— Какой бренд?

— Да в Таиланде на рынке взял. Нет фирмы.

— Тут основная фишка в том, наверное, чтобы татуировка видна была...

— Да. На татуировку почему-то напали все, не нравится всем. Ничего она плохого не несет. Это татуировка на моем теле. Это мой оберег, моя защита. Людей я не очень понимаю, очень много угроз, критики. Почему-то очень много переводят на религию. Не понимаю, почему такое отношение. Это моя татуировка, она не несет никому вреда. Это моя защита от существ плохих, демонов и шайтанов, чертов и так далее. Она меня защищает, она никому угрозу не несет.

Честно говоря, людей я не понимаю, почему они меня отмечают в соцсетях, они мне угрожают, чтобы я не приезжал в Дагестан. Они уже на улице подходили ко мне. Если люди религиозные, то они должны быть умнее и правильнее, не должны себе позволять непонятные вещи. Прошу чисто по-человечески: оставьте меня в покое, пожалуйста! Если это будет продолжаться, то я просто начну выкладывать переписки, и потом будет стыдно не мне, а вам. Люди будут чуть неправильно вас понимать. Пока я держу субординацию, поэтому чисто по-человечески прошу перестать оскорблять меня и угрожать мне. Это моя татуировка, она не несет вреда никому. Она меня защищает.

— Ты ожидал такую реакцию, перед тем как набить тату?

— Нет, вообще не ожидал. Сначала татуировка... имя ребенка, Ахиллес, это не понравилось. Потом топдоговским фанатам это не понравилось, потом еще что-то, ковид и так далее. Вот такие в моей жизни качели происходили. Теперь набил это — докопались до этого.

— Что там нарисовано?

— Это мой оберег, моя защита. Там глаз и, можно сказать, треугольничек сверху, еще пятиугольник.

— Тебе это создавали с нуля?

— Сам придумал. Нигде не увидел. Как я уже говорил после последнего боя, когда я ухожу в медитацию, у меня слишком большой энергетический поток. Я чуть ухожу в духовное развитие. Открыл много каналов, большой поток энергии пошел. Нужна была защита. Люди не понимают, о чем я говорю, и пускай они думают, что я больной и кривой. Это моя защита, она не несет угрозы, это не какая-то атакующая фигня. Я не работаю с магией, я не шаманю. Я против всякой порчи и так далее. Я работаю над мыслями, а мысль — это карма. Даже если ты думаешь плохо про человека, то ты уже свою карму портишь. Я хочу жить счастливо, радоваться жизни. Я даже не допускаю плохую мысль в адрес кого-то. Это моя защита. Дорогие друзья, просто оставьте меня в покое!

Хасбулла Магомедов (Хасбик). Фото Соцсети

— Наверняка видел, что и Хасбик (Хасбулла Магомедов — дагестанский блогер — Прим. «СЭ») отреагировал на тату. Что почувствовал в этот момент?

— Да. Ну как я видел? Не видел, а спал, получается, а у них... Я еще раз повторяю: я не понимаю людей, что я плохого им сделал? Другие бойцы начали отмечать, обзывать, оскорблять. Эти люди преподносят себя религиозными, но зачем они меня оскорбляют? Зачем задевают? Я что им сделал плохого? Это моя татуировка, моя защита на моем теле, она не несет вреда. Она, наоборот, [защищает] от плохого, от нечисти, невидимых существ и так далее. Она защищает меня, а они берут и меня туда приписывают. Я от них защищаюсь, а они меня в свои же приписывают. Что за чушь?

— [Пишут:] «Не называйся дагестанцем, не приезжай в Дагестан», — пожалуйста. Просто оставьте меня в покое, и я не буду говорить, что я из Дагестана и так далее. Мне эти проблемы на фиг не нужны. У меня своя счастливая, радостная жизнь.

— Были ли те, кто поддержал вас в этом плане?

— Было много адекватных среди религиозных людей, которые написали: «Слушайте, это его личное дело. Бог судья!» Зачем на себя брать то, что вы не вытяните? Они не мне делают плохо. Я о них плохо не думаю. Просто оставьте меня. Просто они забирают свою сущность. Они открывают каналы другим плохим существам. Это нечисть, и это в них заходит. Нельзя просто так думать о плохом о человеке, обсуждать. Это зависть, это негатив. Я не обращаю внимания. Если я буду ответ им давать, то нас со всех сторон начнет давить нечисть, питаться нами, этой злостью, ненавистью. Я просто отправляю их в блок. Я просто прошу оставить меня в покое.

Мы не переписывались [с Хасбуллой]. Я никому не стал отвечать. Зачем мне это надо? Зачем мне отвечать людям, которые меня оскорбляют? За что? За татуировку? За то, что я хожу и сам с собой разговариваю? Хожу медитирую, радостный, что я типа чуть-чуть другой? Но я не несу вреда. Нет у меня негатива к людям. За что? Человеческое есть?

— Поступали ли предложения по бою с Тимуром Слащининым? Может быть, по другим правилам?

— Вот это хороший вопрос (улыбается). Как я уже говорил, я очень ждал. Это моя работа. Анатолий говорил, что у нас будет три боя, но Тимур не отвечает. Я эту тему оставил. Зачем? Человек «нет» сказал. Да, пресс-конференция была, да, я ему сказал: «Почему не дерешься? Давай драться! Ты очкошник». Сейчас продолжать человека задевать, душить я не вижу смысла. Если захотят сделать бой, то я дальше начну раскручивать. Смысл задевать его, если боя не дадут? Если Анатолий скажет, мол, давай Гаджи, начнем разогревать, то, естественно, с радостью вышел бы, разогрел бы.

— Вопрос к организации, Сульянову есть?

— Нет. Ну вы сами все понимаете. Ничего не будет. Да пофиг на это судейское решение! Тем более сказали, что бой не официальный, а выставочный. Я бы подрался бы, чтобы денег заработать. В Hardcore мне не с кем драться, хотя было запланировано три боя. Планировал, чтобы заработать денег до лета. Это моя работа, и тут раз — обломали... Больше всего было обидно, что типа без работы остался, потому что они, получается, обманули. Ну, обманули — это не Анатолий. Мне кажется, что Анатолий сам в шоке. Он говорил одно, а получилось другое. Пока в Hardcore у меня боев нет. Это самое грустное.

— Вы же с Владимиром Минеевым друзья, но при этом ты не против с ним подраться?

— По кикбоксингу? Да. Потому что он сильный. На кулаках, например, не хотелось бы драться, а по кикбоксингу — да, потому что я думаю, что процентов на 80 он выиграет, но за эти 20 процентов я бы хорошо зацепился и постарался, себя проверил. Тем более Владимир [выступает] на очень высоком уровне, и это громкий бой, можно заработать хороших денег. Да и Вове сейчас с кем драться? Лучше ему со мной подраться, чем, например, с Джоном Джонсом или кто там в его весовой категории? Кого еще обсуждают? Вот татуировку набил, и меня сами начали обсуждать, шум подняли. Сами мне бои делают, но, как я уже сказал, не очень приятно.

Шарабутдин Магомедов. Фото Соцсети

— Как оцениваешь шансы Шары Буллета на чемпионский титул UFC?

— У Шары хорошие шансы завоевать чемпионский титул. Мы сейчас на сборах были. Вообще молодец, и как спортсмен, и как человек: правильно живет, общается, у него правильный образ жизни. Постоянно у него в Таиланде тренировки, нацелен на титул, поэтому ждите и смотрите, все у него будет четко. Молодец пацан. Я думаю, шансы у него большие выиграть пояс UFC.

— Если все-таки назначат бой с Минеевым, может быть, ты бы обратился за помощью в подготовке к Шаре Буллету?

— Если я его попрошу, то он мне поможет. Но за какой помощью обращусь? Где я, с толстой жопой, и Шара, у которого ноги вылетают. Что я с ним буду делать? Я же не догоню, вы что (смеется)? Он резкий, быстрый, взрывной. Куда мне на ногах? Бегать, что ли, за ним? Я его не догоню.

— Зато хорошо подготовился бы к Минееву.

— Хорошо бы, если потом после него вышел бы к Минееву. А так вариант хороший. Конечно, если я его попрошу, то он мне поможет.

— Есть ли среди футболистов люди, которых можно подтянуть к единоборствам?

— Не могу ответить. Не слежу. Не надо. Вы видите, какая тут конкуренция в единоборствах?! Каждый второй хочет драться, тренируется. Не надо больше в бои идти, пацаны. Тормозите. Дайте нам деньги заработать.

— Успел посмотреть бой Махачева против Волкановски?

— Жесткий бой. Молодцы, я вообще удивлен. Оба в порядке. На таком темпе, на таких скоростях, с борьбой, динамикой, раздергиваниями, уклонами, проходами, вставаниями... Вообще. Я так не умею. Уровень я оценил. Они так 25 минут [дрались], а я бы через три минуты с таким темпом кони двинул (смеется). Поэтому они и лучшие в мире.

— Можешь назвать лучшего промоутера в России?

— Пока лучшего промоутера нет, потому что он будет в ближайшее время, когда я открою свою компанию.