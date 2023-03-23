Подъем в 3 ночи, 3 литра воды до рассвета, 3 тренировки в день. Как Белял Мухаммад пашет к боям UFC в Рамадан

Он один такой.

В ночь на 23 марта у мусульман начался месяц Рамадан — 30 дней поста, по канонам которого правоверные отказываются от воды, пищи и интимной близости в дневное время.

Большинство бойцов-мусульман не дерется и не тренируется на максимум в эти 30 дней — кто-то бережет обезвоженный организм, кто-то в принципе не считает богоугодным делом драться в такое время. Однако есть в UFC большое исключение в лице американского палестинца Беляла Мухаммада. В прошлом году он стал первым в истории UFC бойцом-мусульманином, который смог пройти кэмп к 5-раундовому бою с полным соблюдением поста, за исключением двух дней — дня взвешивания и дня боя.

Мухаммад в поединке с Люке. Zuffa LLС

Пропуск двух дней боец объяснял тем, что если бы продолжал держать пост, то просто бы умер — настолько сильным было обезвоживание. Кстати, этот поединок — против Висенте Люке — Белял очень уверенно выиграл и никоим образом не показал усталость, все 25 минут грузил соперника в борьбе и клинче и забрал победу единогласным решением.

Помимо поединка с Люке Мухаммад еще дважды готовился к трехраундовым боям в Рамадан и со временем выработал оптимальную систему подводки и режима дня в пост. О них он на днях рассказал в большом интервью ESPN.

3.00 — 4.00. Подъем. Заливание жидкостями, завтрак

«Я трижды делал кэмпы в Рамадан и понял, что работает, что не работает для меня. Обычно я просыпаюсь в три-четыре часа утра. Сначала я взвешиваюсь и понимаю, сколько веса я потерял вчера с потом и хочу в точности восполнить потерянное жидкостями. Пью много воды с солью, с натрием, пью качественные электролитные напитки. Не такие, которые содержат сахар, вроде Gatorade, а качественные — Pedialyte, и еще есть один напиток, его делает компания, с которой я работаю, — Sports Salts. Выпиваю как минимум один Pedialyte и как минимум 1,9-3,8 литра воды. Я стараюсь просыпаться за час до рассвета и заливать в себя все нужные жидкости, потому что знаю, что буду много потеть в течение дня на тренировках. После заката я тоже заливаюсь жидкостями.

После жидкостей до рассвета я завтракаю — какой-то протеин, например яйца, бекон из индейки. Потом мне нужны правильные углеводы — белый картофель, белый рис — что-то, что быстро переваривается, не тяжелит меня во время тренировок. Я не ем никаких десертов во время кэмпа, многие мусульмане любят пустые калории, сладкое, оправдывая это: «Мы же постились весь день, можем съесть десерт».

Белял Мухаммад. Фото Соцсети

10.00. Первая тренировка. Затем отдых. Никакой воды и еды

«Первая тренировка у меня в 10 утра. Длится она час-два, какие-то легкие отработки, лапы. У меня хорошие партнеры, они не будут есть передо мной или пить воду, в работе они, к примеру, не будут, если окажутся сверху, давить меня всем весом: «Нам бы не убить этого парня, он ничего не ест». Вот такие партнеры, такая система поддержки очень важна».

17.00. Вторая тренировка. Завершение поста и прием пищи после заката

«После первой тренировки у меня наступает отдых, на второй тренировке, где-то в 17.00, я работаю с железом. Очень легкие веса, ничего сумасшедшего, потому что после первой тренировки я не пил воды, не ел протеин. Для меня важно поработать с железом до того, как я окончу пост. После тренировки с железом я заканчиваю его (где-то в 19.10-19.30 или позже, в зависимости от времени заката в конкретный месяц), тут нужно быть очень грамотным в том, что ты потом будешь есть. Я съедаю какое-то небольшое блюдо, рис, картошку, протеин, восполняю потерянные жидкости и спустя час провожу еще одну тренировку»

Белял Мухаммад. Zuffa LLC

Примерно 20.00 — 20.30. Третья тренировка, затем молитва и встреча с близкими. Если не работал с железом, то в 00.00 пробежка

«После третьей тренировки я заканчиваю с работой на этот день. Иду в мечеть, время молитвы. Мы молимся час, проводим время с близкими, семьей, в Рамадан всегда собирается много друзей, близких. Это уже где-то на часах 00.00. Когда у меня нет силовой тренировки в течение дня, в 00.00 я делаю длинную пробежку. И потом уже ложусь спать. Во время Рамадана, если у меня кэмп, я заставляю бегать с собой в полночь моих братьев, мою сестру (смеется). Многие используют Рамадан как отговорку: «Я не хочу тренироваться, хочу полениться», но, повторюсь, если у меня кэмп, я беру их с собой на пробежку».

Ментальное состояние во время кэмпа в Рамадан

«Во время кэмпа в Рамадан мое ментальное состояние отличается от того, что у меня бывает в других кэмпах. Пост — это не просто ты постишься и отказываешь себе в воде и еде, ты очищаешься морально. Если ты сквернослов, ты пытаешься не ругаться. Если тратишь много времени на ТВ и тик-ток, то отказываешься от этого и стараешься побыть ближе к Богу. Ты стремишься больше читать Коран, больше слушать молитвы. Не рэп, не зависать в тик-токе. Твое сознание очищается сильнее. Я знаю, что мой оппонент в это время не постится, знаю, что он не отказывает себе в воде. Я бью его уже на этом уровне, это дает мне преимущество. Во время обычного кэмпа я уже пью воду между раундами, не чувствую голода, это как-то повеселее, но я все равно очень люблю кэмпы в Рамадан. В этот Рамадан у меня нет кэмпа, но я все равно буду тренироваться».

Белял Мухаммад. Фото Соцсети

Весогонка во время кэмпа в Рамадан

«В Рамадан весогонка требует гораздо большей дисциплины. Ты уже не можешь перехватить по мелочи какие-то сладости, которые в обычном кэмпе ты просто можешь сжечь на тренировках. В Рамадан я вообще не позволяю себе никакой вредной еды, потому что это уже сильнее влияет на мою энергию. В кэмпе в Рамадан если я хотя бы один раз что-то съем вредное или пропущу прием какой-то правильной пищи до рассвета — это накроет всю мою энергию на весь день. Я работаю с диетологом, он все контролирует: «Не забывай про это, это и это». В день поста я сжигаю 2500-3000 калорий, поэтому, когда я прерываю пост, мне важно вернуть эти калории. И это должны быть правильные калории, не пустые, никаких конфет и сладкого. Тут я ем уже не для вкуса, а для топлива».

Спарринги во время кэмпа в Рамадан

«Когда я делаю спарринги во время кэмпа в Рамадан, мы очень умно к этому подходим. В первую неделю поста мы делаем 3-раундовые спарринги. Во вторую неделю мы смотрим, что у меня с уровнем энергии. Днем мы проводим легкий спарринг, а в 21.00 уже пожестче, после того как я прервал пост. Но вечерами я чувствую себя тяжелее, лучшие спарринги мне удаются утром. Я легче на ногах, энергии больше, я не такой вялый, как вечером, когда только что поел. Ты весь день не ел, потом принял пищу, и организм начинает переваривать ее. Из-за этого ты вялый. Вот такую систему по спаррингам я довел до идеала в кэмпе в Рамадан, когда готовился на 5 раундов к Висенте Люке.

Моя цель — показать людям, на что способно наше тело, что такое религия, что мы готовы пожертвовать всем ради Бога. Я мусульманин, я не беспокоюсь о славе и деньгах, самое главное — довольство Бога. Люди смотрят на спортсменов — они получают миллионы и все равно постятся: «Вау, эти ребята сошли с ума». Но мы знаем, что в конце концов Бог будет доволен нами и позаботится о нас. Поэтому мы не теряем сознание, не получим травмы, потому что Бог всегда защищает нас. Посмотрите на ребят, которые постятся, Хаким Оладжьювон постился, Кайл Ирвинг, который здорово играл в прошлом сезоне во время поста. Это показывает молодым людям, что вы можете быть мусульманином и атлетом".