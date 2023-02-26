«Чимаев? Не считаю его вражеским звеном». Шара Буллет: разговор с Сульяновым, тест USADA, дебют в UFC

Эксклюзив с самым обсуждаемым новичком UFC Шарабутдином Магомедовым.

Дебют Шарабутдина Магомедова (он же Шара Буллет) в UFC, пожалуй, самый ожидаемый для российских зрителей в 2023 году. Однако в последние дни непобежденный дагестанский ударник запомнился любителям ММА перепалкой с главой лиги Hardcore Анатолием Сульяновым.

Между бойцом и промоутером случился конфликт из-за ситуации с экс-чемпионом Hardcore Хайбулой Мусаловым. Магомедов назвал Сульянова фантомасом и фуцином, который неуважительно относится к своим бойцам, в частности к Мусалову.

Сульянов резко отреагировал на выпад Магомедова, заявив, что за каждое сказанное слово будет спрос. Но в пятницу они встретились на турнире Hardcore в Москве и пожали друг другу руки.

Об урегулировании конфликта, а также о первом тесте USADA и возможном бое с Хамзатом Чимаевым Шара Буллет рассказал в интервью «СЭ».

— Ты посетил турнир Hardcore. Какими судьбами?

— Мой корабль обратно занесло на эти берега (улыбается). Здесь дрался Лендруш, его поддержать пришел. Тимур Золотой тоже дрался, и его тоже поддержать пришел. Вчера Анатолий закрыл вопрос с Хайбулой. Теперь у меня обид к нему нет. У него достойная лига. Лендруш [Акопян] показал реальный уровень. Он — идеальный кулачный боец, а кулачный вид спорта только развивается. Анатолий Сульянов развивает этот спорт, так что вперед. Не буду ему мешать, палки в колеса вставлять. Буду только рад, если привезет сюда Фрэнсиса Нганну или другую звезду. А Хайбула, наверное, свои планы озвучил. Его корабль выдвигается на иностранные берега, чтобы забрать сокровища в других организациях.

— Ты бы хотел, чтобы он в какой-нибудь зарубежной лиге дрался?

— Ему предложили бой с Владом Туйновым. Это хороший боец. Я в кикбоксинге дрался, мы знакомы заочно, мы оба яркие результаты и зрелищные бои показывали. Сейчас он перешел в кулачку, бокс, где он себя хорошо показывает. Они оба на пике своих карьер. Они популярны, и если встретятся, будет «бум». Мне самому интересно посмотреть на этот бой. Хочу, чтобы мой брат победил, и он, наверное, очень усердно будет готовиться.

— В Таиланде?

— В горах, в Таиланде. Думаю, проведет хорошую подготовку, а не как обычно месяц. К этому бою он будет готовиться два — два с половиной месяца.

Шара Буллет. Фото Соцсети

— Как тебе бой Самата Абдырахманова и Мартина Джуаряна?

— Честно? Не знаю, какой подсчет очков в кулачке. Я в правилах тут особо не разбираюсь. Наверное, по урону оценили, да и то, что он был чемпионом, а Самат там... Ничью дали. Честно, не могу оценку дать. Оба хорошо дрались, и я не знаю, закономерная ли ничья. Реванш будет интересным.

— Тебе понравилось, как дерется Самат?

— Мне Ленрдуша бой понравился (победил нокаутом Ильнара Ишимбаева и стал чемпионом Hardcore. — Прим. «СЭ»). Его стиль ведения боя в кулачных боях, его удары колхозные — болванками их называют. Такие удары у него прокатывают.

— Есть ли смысл в реванше Самата и Лендруша? (в первом бою нокаутом победил Самат. — Прим. «СЭ»)

— Да, конечно. Тогда он [Самат] сайдстепом на тоненького четко попал. Любой мог попасться на такой удар.

— Был лаки-панч?

— Да, сайдтстепом он красиво вышел и попал неожиданно.

— Анатолий Сульянов был же курсе, что ты будешь гостем на его турнире?

— Да, Сослан Асбаров пригласил меня на этот турнир. Скорее всего, Анатолий был в курсе. Увидел на турнире Анатолия, потом подошли к нему с Сосланом [Асбаровым] и поговорили. У нас не осталось претензий. Я говорил, что, если он извинится перед Хайбулой, вопрос закроется, а я свои слова обратно заберу. Они вчера закрыли вопрос с Хайбулой, и у Хайбулы не осталось обид, поэтому у меня тоже автоматически вопрос к нему [Сульянову] снялся. Я ему сказал: «Не в обиду то, что я тебе сказал. Все четко». Так сказать, победила дружба. По-мужски дали друг другу по рукам.

— Встретились же еще внутри ринга, дали по рукам?

— Да, фейс-ту-фейс еще сделали. Можете увидеть в соцсетях интересный контент, который мы сделали после главного боя вечера. Скоро турнир намечается в Дубае. Анатолий Сульянов пригласил меня туда в качестве гостя, в знак дружбы. Если у меня получится, то будет интересно посмотреть на турнир Hardcore в Дубае.

— Принимаешь приглашение?

— Да-да. Здоровый интерес у меня.

— Ты наверняка замечал заголовки: «Боец поп-ММА стал бойцом UFC». Как ты относишься к такой формулировке? Позиционируешь ли ты себя в качестве бойца поп-ММА, перешедшего в UFC?

— Не стесняюсь аббревиатуры поп-ММА. Все почему-то стесняются. Я могу выиграть бой в UFC, взять микрофон и сказать: «Это и есть поп-ММА». UFC — поп-ММА. Поп-ММА везде диктует моду, и эту моду подхватили. Треш-ток пришел с Америки, UFC, и этого стало много в поп-ММА.

— Не обидно, что твои победы в поп-ММА больше не числятся в статистике?

— Да, честно говоря. Вот сейчас видел я Армена Гуляна (спортивный директор и ведущий лиги «Наше Дело». — Прим. «СЭ»), я ему говорю: «Эй, где мои победы? Пять побед». Сбрили просто. Может, сейчас жалобу напишут, потому что считаю, что это были профессиональные бои.

Шара Буллет. Фото Соцсети

— Когда обратно в Таиланд?

— Сейчас решу пару вопросов, пройду обследование. Лежал в больнице два дня, быстро все сделали, все обследования. Спасибо большое. Сейчас кое-каким лечением займусь, а потом обратно в Таиланд полечу пахать и готовиться к самому важному событию в жизни — дебюту в UFC.

— Не так давно немаловажное событие произошло: ты сдал свой первый тест USADA (Антидопинговое агенство США. — Прим. «СЭ»). Как все проходило?

- Да-да. Наконец-то! Рад был, когда они мне позвонили и приехали. Я говорю: «Где вы были все это время?» Я еще оставил адрес первой гостиницы, а когда в другую переехал — они туда приехали. Переехал в другую гостиницу и говорю им: «Сюда приезжайте. Жду вас». Все анализы сдал, кровь и остальное. Жду ответ от UFC. Ответа, наверное, не будет, а сразу назначат бой. Ответ дают, когда ты что-то нарушил (улыбается). Я в себе уверен. Знаю, что ничего не употреблял на протяжении многих месяцев.

— Ты один из немногих, кто публично признался, что мог что-то применить, что запрещено USADA.

— Да, знаете, даже в простых таблетках от головной боли бывают стероиды. Надо проверять и отправлять USADA, чтобы знать, что пить, в каких антибиотиках бывают запрещенные вещества. То, что пьешь из аптеки, может быть загрязнено. Спортивное питание тоже может быть загрязненным. Поэтому нужно быть аккуратным. Уже несколько месяцев вообще ничего не делаю, даже витамины не пью. Тренируюсь и чувствую себя хорошо, легко. Сегодня был на боях, и уже хочется подраться поскорее.

— Многие ждут твой бой против Хамзата Чимаева, хотя это пока фантастика. А почему бы вам не провести тренировочный, дружеский спарринг? Он поможет тебе с борьбой, а ты ему с ударкой. Возможен такой вариант?

— Такое возможно, но для этого у нас общение должно быть.

— Жаль, что вы не пообщались в Таиланде...

— Он мне с борьбой поможет, а я ему с ударкой, если только так... Ну, не знаю, не считаю его вражеским звеном. Он в другом весе, в топах, а у меня только дебют и так далее. Пока эта история неактуальна, и вообще, когда дерутся россияне, будет ли это интересно [иностранной публике]? Российским [болельщикам] будет интересно, а заграничным? Надо узнать, как на это смотрят организаторы. Конечно, бой с Чимаевым в СНГ взорвет публику. Все придут на такой бой.

— Когда займешься оформлением американской визы?

— Жду звонка от Али Абдель-Азиза (известный менеджер бойцов, в частности, Ислама Махачева. — Прим. «СЭ»). Мне должны сделать приглашение, потом я должен поехать в посольство и пройти собеседование. Надеюсь, скоро разрешится этот вопрос и я просто буду заряжен, думать только о бое.