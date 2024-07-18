Легенда российских ММА в ударе.

Сергею Харитонову в августе исполнится 44 года, но он все еще действующий боец. Более того, собирается выступать до 50 лет. На днях он посетил турнир Open FC/MFP в Санкт-Петербурге, перед которым дал большое интервью «СЭ» — первое в этом году. Харитонов снизил медиаактивность из-за недовольства журналистами. С момента введения рейтинга топ-15 лучших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий (в мае 2023 года) он лишь раз попал в анкеты респондентов — по итогам сентября-2023 (в топ-15 не вошел).

Тем не менее интервью получилось насыщенным и задорным — здесь есть и про Анатолия Малыхина, и про Александра Емельяненко, и про Андрея Орловского, и про Александра Волкова с Сергеем Павловичем, и про бесплатные музеи в Вашингтоне, и про зарплаты в России.

«Бой с Маликом Скоттом был показательным, ненастоящим. Там не должно было быть победителя. Мне пришлось придумать, что я пропустил удар»

— Я особо не хочу давать интервью, — говорит Харитонов. — Особенно вам — Ушатайкам, Лютиковым. Тяжело сказать, обиделся я или нет. Где-то обиделся. Посмотрел на рейтинги, которые вы составляли. И меня не включили в 50 лучших бойцов России (на самом деле рейтинга топ-50 не существует, есть рейтинг топ-15 — каждый респондент присылает свой не топ-50, а топ-15. — Прим. «СЭ»). Не из-за того, что я чего-то не достоин или ставлю выше кого-то... Но стоило уйти из спорта на 6-8 месяцев — вы меня из рейтинга сразу убрали. Понимаю, если бы я ушел из спорта — тут меня можно было бы из рейтинга убрать. Но я не давал повода, чтобы я ушел из 50 лучших бойцов России. Я считаю себя действующим бойцом. А что я проиграл какой-то бой — но после все бои выиграл. В последних своих поединках побеждал. Был не в лучшей форме, но в 50 лучших бойцов я точно вхожу.

— Однозначно...

— «Однозначно» — вы все так говорите. А как до голосования дело доходит — сразу в кусты бежите. «Сергей, как дела у вас?» Я говорю: «Вы же меня в 50 лучших бойцов не включили». — «Да нет, это не мы!» Столько мне народа звонит: «Да нет, это не мы!» Нельзя никого принуждать голосовать, это личное дело каждого. Я проиграл Конго и Васселу, достойным бойцам, а в остальных боях победил — и победил досрочно. Конго в свои 40 с лишним лет шпарил, Виталика Минакова победил, выиграл и у Сани Волкова, когда был на порядок старше. Он в свои 47-48 лет может показать мама не горюй результат. Есть бойцы, которые раскрываются лучше. В молодые годы не показывали результатов, которые показывают в 47-48 лет.

Если судить меня по показательному бою по боксу [с Маликом Скоттом в марте 2022 года]... Об этом нужно было организаторам объявить — что это был показательный бой, а не настоящий. Был спарринг, мы бились в 14-унцовых перчатках, задача была провести весь поединок — по очкам, где-то пришлось сыграть по-своему, мне пришлось придумать всякие истории — что я пропустил удар и так далее. По этому бою нельзя судить. Это не подставной бой: знаешь, есть бои, где люди специально падают. Это был показательный поединок. Мы там могли импровизировать, не более того. Там победитель вообще не должен был выявиться. Подняли руку мне — и я, кстати, не понял почему. Значит, так организаторам нужно было — чтобы мне руку подняли. На самом деле победителя не должно было быть. Рефери должен был обоим руку поднять. Это был показательный бой, думал, что об этом сообщат зрителям. По этому бою нельзя судить обо мне как о спортсмене.

Я в спорте до сих пор. 24 года назад началась моя профессиональная карьера. Есть люди, которые гавкают, рот раскрывают, но еще даже не родились, когда я провел первый поединок. Я из плеяды Федора Емельяненко. Я первый бой провел в 2000 году, и он тоже в 2000-м. Леха Олейник в 1996-м первый бой провел, не такая большая разница. Я из той плеяды, действующий спортсмен, а меня почему-то не включили в рейтинг 50 [лучших российских] бойцов. Уверен, что многим из этих 50 бойцов я наваляю, среди тяжеловесом многих накажу. Даже в свои 44 года — мне 44 будет буквально через месяц. В свои 44 года я многим могу накидать.

— А вы обращали внимание на то, кто в рейтинге?

— Не обращал внимания. Мне было достаточно того, что меня нет в 50 бойцах. Кто как голосовал — не важно. Понимаю, если бы все мои бои были поражениями, а я за последние годы проиграл только Конго и Васселлу, крепким бойцам. Васселл немножко подсдулся после того, как допинг-контроль в PFL появился. А до этого пер. Почему пер — видимо, потому что в Bellator закрывали глаза на многое, не было допинг-контроля. Я выступал в Bellator, и там три года не было допинг-контроля. Не было. Почему — непонятно. Удивительно. Я выходил чистым, а некоторые ребята, как Васселл, однозначно что-то употребляли. А когда он пришел в PFL, там употребление закончилось, он сразу похудее стал, выносливость у него хуже стала и тому подобное.

Анатолий Малыхин. Фото из соцсетей Анатолия Малыхина

«Есть поговорка — лучше быть последним среди львом, чем первым среди шакалов. Быть первым среди шакалов — это про Малыхина»

— На ваш взгляд, Анатолий Малыхин (тройной чемпион One Championship. — Прим. «СЭ») должен входить в топ-5 лучших российских бойцов?

— Нет, только из-за того, что нет допинг-контроля в организации. Я не говорю, что он слабый боец. Понимаю, к чему вы сейчас клоните, провоцируете меня, чтобы я что-то сказал в адрес Малыхина. Я ничего не хочу. Он, как многие говорят, подавал надежды и был перспективным бойцом. Но ни одного бойца... назовите мне хоть одного бойца, кого он победил, — из известных. Иранец вроде сильный был, как его звали...

— Выходец из борьбы (Амир Алиакбари. — Прим. «СЭ»).

— Да, был неплохой, но два или три раза на допинг-контроле попадался. Такой же химик-дозиметрист. Это, скажем так, не те [соперники]. Проявляют себя такие, как Волков, Павлович. Я только про тяжеловесов говорю, ведь еще полно средневесов и легковесов, тоже хороших ребят. Олейник. Чистые ребята, которые выходили на чистогане и выступали. Натуралы, которые не жрали все подряд. А что мы про Малыхина можем сказать? Ему удобно выступать в этой организации. Реально удобно. Он три чемпионских пояса выиграл. Но они ничего для меня не значат — эти чемпионские пояса.

Единственное, за что нужно ему отдать должное, — что он сумел вес согнать. Вот ему можно дать грамоту за то, что он там эти веса гонял. И все, не более того. Те поединки, где он победил... Хоть одного [его соперника] мне назовите, кто добился какого-то результата, любого чемпиона... Я в Pride не был чемпионом, но меня знали, потому что я побеждал Оверима, я побеждал Вердума, я дрался на равных с Ногейрой, хотя и проиграл тот поединок. Я выигрывал у таких бойцов, как Педро Хиззо, Мурило Руа, Сэмми Шилт, это были глыбы того времени.

Есть такая поговорка: лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов. Вот именно это относится к Малыхину. Быть первым среди шакалов. Он не победил ни одного сильного бойца, бойца, который был чемпионом в какой-то организации. Я его не оскорбляю. Но этот человек достоин этой поговорки.

Анатолий Малыхин. Фото из соцсетей Анатолия Малыхина

«Какого из известных бойцов победил Малыхин? Кого?! Назови мне! Да никого! Он химик-дозиметрист и самовлюбленный человек!»

— Оказывается, Владимир Хрюнов звонил Анатолию Малыхину и предлагал ему бой по боксу с вами. Звонил ли он вам?

— Мне никто не звонил и никто ничего не предлагал. Малыхин со мной по боксу никогда драться не будет.

— Почему?

— Да ну, с чего вы взяли? Малыхин по боксу со мной будет драться? Да никогда в жизни! Ну как Малыхин на такое согласится? Еще по ММА... И то! Если он согласится... будет придумывать всякие причины, разные истории, что угодно будет придумывать, лишь бы чтобы этот бой не состоялся. Скажет, что он в рейтингах, что в One ему платят большие деньги, что Харитонов не заслужил этого боя и так далее. Будет все что угодно придумывать, но только на бой со мной он точно не согласится. А может, согласится, кто знает. Может, я ошибаюсь. Ну, пускай он выскажет свою точку зрения, я готов [к бою с Малыхиным].

— А он сказал: «При всем уважении к Сергею этот бой продлится минуту».

— Сказал А — говори Б. Не проблема. Я готов, я с удовольствием выступлю с Малыхиным. Малыхин был перспективным парнем, но выбрал легкий путь, чтобы стать известным. Молодой пацан, крепкий. Стал чемпионом мира по любителям. Хотя не считаю это достижением. Я сам по любителям был двукратным чемпионом мира. Если бы там остался, стал бы пятикратным, даже десятикратным. Это любительский уровень ММА. Да, это достижение, не хочу его ущемлять, но это не уровень. Не уровень.

— Как бы ваш бой с Малыхиным сложился? Он четко обозначил: если только стойка — то, скорее всего, минута и 20 секунд, если с борьбой — то за минуту управится.

— Я не знаю, как он сложится. Но я знаю, что Малыхину меня однозначно не победить. Вот и все. Малыхину меня не победить! Если допинг-контроль, правда, будет. Может, без допинг-контроля мне будет тяжело, я же не химик-дозиметрист. Но с системой допинг-контроля у него шансов — ноль! Ну, есть немного... может, 10-15 процентов. Потому что он привык тренироваться на стероидах, на дополнительной стимуляции. Ему тяжело будет подойти к бою без этого, понимаешь? Он по всем категориям прыгает, употребляет, чтобы согнать вес. Вы же видели — он то здоровый, то худой, весь сухой, пресс кубиками. Это же не просто так. Вы думаете, это просто так, что ли? Все не просто так. Я не ущемляю его достижения — что он стал чемпионом One в трех весовых категориях. Но с кем [дрался Малыхин]? Я всегда говорю — с кем? Покажите мне хоть одного человека, кого он победил, из известных спортсменов. Из нынешнего поколения известных. Никого! Нет таких! Вот назовите мне, назовите прямо сейчас! Назовите, кроме Алиакбари, тоже химика. Вот давай, давай, вот прямо сейчас! Ты же Малыхина продвигаешь, у него интервью берешь. Скажи, кого он победил из известных спортсменов, кроме химика Алиакбари? Назови, назови прямо сейчас!

— Де Риддера дважды побеждал...

— Кто такой Де Риддер? Я не знаю Де Риддера.

— Хороший джитсер. С хорошим рекордом.

— Он был чемпионом хотя бы в одной организации?

Ренье Де Риддер. Фото Global Look Press

— Ему как раз пояс One принадлежал.

— Я про One FC не говорил. А из организаций (начинает загибать пальцы) Bellator, UFC... кто там у нас еще? PFL? Покажи мне, есть хоть один [чемпионский пояс]? Нет. Как ты можешь говорить о человеке, который чемпион в организации, которая... Вроде бы говорят, что там есть допинг-контроль уже. Но кто-то говорит, что нет. Вообще непонятно. Вот такая организация. Это как в Pride. В Pride тоже не было. Ни хрена. Все говорили, что допинг-контроль там есть. А мы, помню, приезжали... Мне очень тяжело было драться с этими химиками-дозиметристами. Я был худощавый, помнишь? А эти кони выходили, лошади, блин. С ними было тяжело драться. Но мы дрались. Дрались, как могли. Я не был чемпионом Pride. Мне тяжело было этих химиков-дозиметристов победить. Я дрался на определенном уровне, но выиграть там очень тяжело было. А Малыхин на это все поставил — эти самые уколы, капельницы. Поставил все на то, чтобы стать чемпионом. Вот он стал чемпионом, и все — «я лучший», «я супер». Выйдет в ринг и начинает... Как он там говорит?

— «Какой же я красавчик!»

— Какой же я красавчик... Самовлюбленный человек, который по большому счету... я говорю — назовите мне хоть одного бойца, кого он победил из известных, из топа?

— То ли еще будет.

— Вот когда будет, тогда мы будем об этом говорить. Пока этого нет, пока я не увидел. Он тройной чемпион, везде эти пояса свои показывает, какой он крутой чемпион, но никого не победив. Понимаешь? Фамилии не буду говорить, в боксе тоже есть такие ребята — с чемпионскими поясами. Которые тоже на весь мир говорят, какие они крутые. Но на самом деле есть вопросы.

«Если бы Серега Павлович поработал со мной месяца полтора-два — стал бы другим бойцом!»

— Вот Волков и Павлович дрались сейчас. Да, было не очень это лицезреть, так как два наших пацана, они вместе тренировались, но это настоящие, чистые ребята. Саня на опыте Серегу разобрал. Я на этом бою утроил свои деньги — хорошую сумму поставил на Саню Волкова, хороший был коэффициент. Понимал, что Серега может попасть — как говорится, никто не застрахован [от сильного пропущенного удара]. Но Саня — он хитрый боец. Он просчитал, отлично отработал — и в одну калитку выиграл.

Серега до этого немножко потерялся с этим парнем... Томом Аспиналлом. Потом Сане Волкову проиграл. Я его понимаю, у меня тоже было два поражения подряд. Он хороший боец. Просто, наверное, ему надо сменить тренерский штаб. Надо немножко подизменить свой подход к тренировкам. Серега — мощный, но рассчитывает только на то, чтобы нахрапом взять. Да, хороших бойцов он нокаутировал, бесспорно. Но посмотрите: три хитрых бойца его победили — первый Оверим, второй Аспинал, третий Волков. Все одинаково по большому счету победили, но только Аспиналл его нокаутировал, а остальные... я не помню, Оверим тоже не нокаутировал его?

— Он перевел, а потом — технический нокаут.

— Да, технический нокаут, то есть хитростно, хитростно разобрал, раскидал. Саня Волков посмотрел те два боя [Павловича против Оверима и Аспиналла], вторым номером поработал и аккуратненько разобрал. Честно говоря, я бы с удовольствием с Серегой провел сбор. И уверен, что после нашего сбора... не потому что я там себя ставлю где-то... он моложе, он амбициозней. Если бы мы с Серегой провели сбор месяца полтора-два, это был бы другой боец.

Я не навязываюсь в тренеры какие-то, себя не пиарю и так далее. Но на опыте я бы... Серега не то что на меня похож... Я тоже как бы ударник в большей степени. Я тоже люблю вот это — обмен [ударами], прибить, поджать, забить. Серега чуть другой, но я уверен, что, если бы мы потренировались, я много бы ему мог что передать как молодому подрастающему поколению. Ему около тридцатки, а мне — 44. Разница большая [в возрасте], ему еще можно 10 лет выступать на хорошем уровне, и я бы мог ему что-то передать, что-то рассказать. Постояли бы в парах, поработали, я думаю, многое мог бы ему передать. А ему еще выступать, и он может показать результат. Чтобы он не пал духом, я бы ему помог, честно говоря. Не за деньги какие-то, не за что-то, а именно помог бы.

— Вспоминается ситуация, когда Олег Тактаров психологически подбадривал Волкова.

— Да, у Сани тоже были непростые периоды, тоже проигрывал, были моменты. Когда он весь бой выигрывал, помнишь? Кто его тогда нокаутировал? Льюис, да, Черный Зверь, да, вот он нокаутировал его жестко — Санька. Было такое. Саня психологически очень устойчив, потому что и проигрывал, и в нокаутах бывал, но все равно поднимался. И от Виталика [Минакова] имел поражение. Вот взять Виталика Минакова — крутой чувак, крутой боец. Был бойцом, подающим надежды. И где сейчас Виталик, а где Саня Волков? А Виталик его тогда нокаутировал. Но Саня поднялся, перетерпел. Где Виталик, а где Саня? Я не умаляю достижений Виталика, не унижаю. Он молодец. Но его передержали. Неправильный менеджмент. У меня тоже где-то, может быть, был неправильный менеджмент. Именно Виталик в свое время, после того как стал чемпионом Bellator, мог стать чемпионом UFC. Если бы его правильно подвели. Но видишь, как произошло. А Саня шел медленно, уверенно. И сейчас один из лучших в UFC, один из претендентов на чемпионский пояс.

— С какими эмоциями вы наблюдали за конфликтом, который произошел между Сергеем и Александром после боя (Павлович оттолкнул Волкова и послал матом. — Прим. «СЭ»)?

— Серега, конечно, амбициозный парень. Думал, что где-то сложится по-другому. Ну, толкнул... Я считаю, что он должен Сане позвонить и сказать: «Саня, извини, я немного переборщил. Ты что-то наговорил, я что-то наговорил». По рукам должны дать. Тут ничего такого нет. Если бы он после боя кинулся драться — другая история, а тут он просто толкнул. На эмоциях человек многое что может сделать. Всякое бывает.

Шара Буллет. Фото Global Look Press

«Не «Русские, вперед!», а «Россияне, вперед!» — таким должен быть лозунг»

— Еще на том турнире выступил Шарабутдин Магомедов. Он же Шара Буллет. Следили за его карьерой?

— Не следил вообще. Вообще! Но парень такой хороший. Этот бой я видел. Вот именно в тот вечер я смотрел все бои. Неплохо, неплохо, молодец. Разобрал вот этого... я не знаю, с кем он там дрался (Шара Буллет нокаутировал Антонио Троколи. — Прим. «СЭ»). Бразильца разобрал, нокаутировал. Красавец. И речь, что он говорил... добродушный парень. Послушал его. Молодец. Мне понравились и его выступление, и речь после боя.

— «Добрые русские мужики» и так далее.

— Молодец, молодец, молодец. Некоторые ребята, как бы... опять же, никого не осуждаю... кричат после боя — и поддерживают только своих. Я говорю сейчас про мусульман. Многие говорят за Россию — вот как Шарабутдин сказал — не важно, мусульмане или славяне. А многие говорят только в сторону своей веры. Это дело лично каждого, никого не осуждаю. Но мы живем в многонациональной стране. Мы не имеем права выделять только свое. Если говоришь уже, то говори обширно — за Россию. Вот так говори. У нас многонациональная страна, мы не имеем права выгораживать только свое, только свою веру или только своих близких друзей. Хотя это дело лично каждого. Никого не осуждаю.

Вера — это дело лично каждого, но что-то пропагандировать и что-то где-то... Знаешь, когда, по-моему, Папин боксировал с Асбаровым. У них был национальный конфликт. Там кричали «Русские, вперед!», а потом: «Ну что, где вы, русские? Куда вперед?» Надо на эти лозунги — когда кричат: «Русские, вперед!», а дерутся два россиянина — организатором особое внимание обращать, с ребятами разговаривать. Дерутся двое россиян, а кричат: «Русские, вперед!» — это задевает ту сторону, это неправильно. То есть русские, христиане — вперед, а мусульмане где-то в другой стороне. Россияне! Когда дерутся американец и россиянин — то да, «Русские, вперед!», не важно, кто он — дагестанец, чеченец или другой национальности, другой веры. Русские — значит, россияне. «Россияне, вперед!» — такие лозунги должны быть, мое мнение.

Разговаривали с дагестанцами, [они говорят] когда на Олимпиаде выступаем, олимпийское золото завоевываем — мы русские, а когда какие-то конфликты начинаются — дагестанцы. Так не должно быть. В этом отношении мне все-таки симпатичен Советский Союз. Не важно, какой мы веры, и при этом мы все — советские люди. Вот это мне больше всего симпатично.

— Вы всегда говорили, что скучаете по временам СССР...

— Очень, очень, очень...

— Но при этом всегда отмечали, что вы свободолюбивый человек...

— Я свободолюбивый человек. Но в Советском Союзе... как сказать... да, мы не выезжали за границу, не могли поехать куда-то далеко. Но у нас сколько республик было? 15-16 республик в Советском Союзе? На Украину, в Узбекистан, в Армению, в Азейрбайджан могли поехать спокойно. Везде можно было отдохнуть. И море, и фрукты — все было, чтобы хорошо жить. Да, мы не могли выехать в Америку, в Европу или еще куда-то. Но по-своему было хорошо. Вспоминаю детство — я босиком бегал. Сейчас мои дети так не бегают. Я боюсь, что они могут наткнуться на какую-то бутылку или что-то еще. Раньше все было чистенько — все вычищено было, субботники проводили. Все было классно, здорово! Если что-то [плохое] происходило — всегда кто-то тебе помогал, поднимал. Ребенок если упал... Есть такое в каких-то местах, но в основном вижу какую-то агрессию. Особенно на межнациональной почве. Я это вижу. Кто бы что ни говорил. «Да нет, это не так». Я это вижу!

Далеко ходить не будем. Вот ситуация была (морщится)... Это посмотрят люди, конечно... Помнишь, когда Дивнич вышел против постройки мечети? Одна сторона вышла против другой, сразу межнациональный конфликт. Мусульмане — чеченцы, дагестанцы — против этого Дивнича выступили. Зачем эти ситуации создавать? Таких ситуаций вообще не должно быть. Мое мнение, что это публичное выступление — уже было началом межнационального конфликта. Это должно было быть тихо, аккуратно и решаться через органы. Органам нужно было на это внимание обратить, а тут началось вот это вот все. Это уже межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. И сейчас эти Дивнич и так далее — мол, мы отвоевали, мечеть не построили. Это нехорошая история, нехорошая. Власти должны об этом думать, смотреть, чтобы вот этих вот движений не было.

Андрей Орловский. Фото Global Look Press

«С огромным удовольствием снова нокаутирую Орловского. Обращаюсь к организациям: сделайте нам бой!»

— Вы провели бой в Грузии, победили (победил ТКО в первом раунде 42-летнего Маркоса Винисиуса. — Прим. «СЭ»). В комментариях пишут, что вы не в форме, что у вас пузо торчит.

— Толстый был, бесспорно. Ну а че?

— В какой форме-то вышли?

— Я вышел в форме, которой мне хватило для победы над этим бойцом. Честно скажу — я не был в суперформе. Я покушал, а через пару часов пошел и подрался. Даже не парился. Вышло легко. Говорю как есть. Я посмотрел бои этого бразильца. У него был перерыв [в выступлениях]. Другого не нашли. Все бойцы были заняты. Миранда — есть такой боец. Я хотел с ним подраться, мне его предлагали, но его перехватили. К нему я бы лучше подготовился, посерьезнее. Это не то что недооценка. Но я посчитал, что этого мне хватит, чтобы победить. Да, неатлетичный был. Сам себя немножко ругаю за то, что был неатлетичный. С утра поели, потом в обед захотелось покушать... Аппетит разыгрался, думаю: «Да ладно, че, нормально, хотя я и с животом...» Нет, в форме-то я неплохой был, кстати! Не в суперформе, но в неплохой. Так-то я неплохо готовился, но пресс особо не качал, ел много, из-за этого вес набрал, а так — мог показать нормальный бой. Но, повторяю, был бы соперником Миранда, я бы чуть посерьезнее готовился.

— Сколько еще планируете выступать?

— Честно говоря, хотел бы завершить карьеру в 50 лет. Я бы хотел так: чтобы 18 августа мне исполнилось 50 лет и числа там... Не в сам день рождения, а отметить его и 22-го, 24-го, 26-го или 27-го провести поединок. Хотелось бы что-то такое. Ну, это если мне здоровье позволит. Это же, знаешь, планы. А как оно на самом деле будет — никто не знает.

— Хотелось бы, чтобы вы проводили какие-то супергромкие поединки. Например, сезон реваншей открыть — например, с Андреем Орловским по боксу.

— Никто не предлагал.

— Или с Емельяненко...

— Ну, с Емельяненко Сашей — что драться? Интриги нет. Вот с Орловским интрига будет! Почему? Потому что Орловский до сих пор в UFC дрался.

— Да, свободный агент сейчас.

— А где с ним подраться?

— Я думаю, найдутся люди, готовые организовать этот бой.

— Ну, если найдутся, пожалуйста. Мн на самом деле, с Орловским...

— И он-то готов, Орловский.

— Я с удовольствием еще раз нокаутирую Орловского. Прям с огромным удовольствием! Не потому, что я его не люблю или что-то еще. Что получилось? Я пришел в American Top Team, Орловский идет на меня, раз — и в другую сторону пошел. Я не понял. Отвернулся, не поздоровался. Что такого здесь? Ну поздоровайся. «Привет-привет». Я что тебе плохого сделал? Я даже в раздевалке с ним в одной сидел, я отвернулся и пошел. Мне зачем эта клоунада?

Мы же не враги какие-то. Ну, подрались (Харитонов нокаутировал Орловского в феврале 2011 года в четвертьфинале «Гран-при Strikeforce». — Прим. «СЭ»). Я плохого что сделал? Когда его нокаутировал, я добивал, но судья не останавливал, я ни при чем здесь. В чем я виноват? Зачем ходить, рожи корчить, в другую сторону идти, как малые дети? С тем же Емельяненко — у меня даже желания нет к нему подходить, потому что он всякие гадости про меня говорил.

— А вы слышали, что он в последнем интервью про вас сказал?

— Что он сказал?

— Что вы начали побухивать.

— Я побухивать начал? Я в интервью даже говорил, что, когда сажусь в самолет, полконьячка могу выпить спокойно. Ничего такого в этом нет. Побухивать? Несет пургу всякую. Побухивать... Где вы меня видели пьяного? Где-то, может, на мероприятиях, на дне рождения кого-то, могу две-три стопки выпить. Меньше слов, больше дела. Кто хочет организовать бой с Емельяненко? Я говорил давно: хотите организовать бой — платите бабки. Вот кто организует?

— Умар Кремлев.

— Давайте обратимся к Умару Назаровичу [Кремлеву]. Умар Назарович, найдите деньги, чтобы посмотреть клоунаду, как я отправлю еще раз Емельяненко в нокаут. Вот обращение к Умару Назаровичу.

С Орловским то же самое. Давайте обращусь. Уважаемые организаторы... Сейчас у нас много организаций. «Наше дело», «Хардкор», RCC. Имею в виду организации, где есть деньги. Организуйте нам матч-реванш с Орловским.

— По боксу было интересно.

— Желательно, чтобы не вот эти вот клоунады — три раунда, пять раундов. Сделайте нормальную формулу поединка. Восемь раундов, 10-12 раундов. Для чего я это говорю? Чтобы наверняка бой закончился нокаутом, чтобы зрелище растянуть, чтобы была интрига, этот поединок будет главным боем вечера, скорее всего. А вот эти три по три, пять по три, хотя это тяжелая формула тоже... но когда это длинный поединок, это намного интереснее. Это интересно и тактически посмотреть. Классный бой был, например, Усик против Фьюри. Классный бой был. Усик проигрывал до седьмого или до восьмого раунда, не помню. Я же деньги ставил и в итоге тоже поднял денег нормально — на Усике. Да, я на Усика поставил — что по очкам Усик победит, хороший коэффициент был. Ну, я по-разному там расставил ставки, там были разные варианты.

— А сколько поставили на победу Волкова, кстати?

— Много поставил. Хорошие деньги поднял.

— Больше десяти тысяч долларов?

— Больше. Я в нескольких конторах [ставил]. У нас давали только 2,85, а я через человека ставил 2,95 — коэффициент на Саню был. У нас есть ребята, мы рассчитываемся на следующий день, доверительные отношения. Грубо говоря, ставишь, звонишь, говоришь, например, миллион рублей, два миллиона, пять миллионов. Они ставят, и на следующий день, кто победил, тот деньги присылает — туда-сюда. Позвонили, сделали, и на следующий день у нас расчет.

— У вас еще есть контракт с Bellator на три боя?

— Да, на три боя.

— Произошло слияние Bellator и PFL.

— Предложат — будем драться, не предложат — будем драться в других организациях. Да, у меня до сих пор еще есть контракт на три боя [Bellator]. Может, им пока неинтересна моя фамилия. Может, что-то еще. Так получилось, что я выступил в MFP, в ММА Серии. В Грузии вот бой провел. По деньгам мне этого было достаточно. Я не рвусь с молодежью проводить как можно больше поедиков. Мне главное — их правильно проводить, хорошие звездные поединки, большие.

— У Вадима Немкова сложилось впечатление, что вы пиаритесь на имени Федора.

— Я вообще не пиарюсь ни на чьих именах. Вадик Немков, честно говоря, мне как боец симпатичен. Честно скажу. Не знаю, что он про меня говорит, он меня лично не знает вообще. Не важно, пускай он реагирует как угодно. Мне в принципе нравится несколько вещей в нем. Во-первых, что он служил в ВДВ, как и я. Я, правда, немножко по другой линии шел. Я офицер, а он срочником служил. Второе — что он пахарь, физически очень крепкий, духовитый парень. Ну и в принципе что он преданный парень. Преданный своей команде, преданный Федору. Но повторяю, я думаю, он это говорит только потому, что мы с Федей разошлись в свое время. Если бы мы были в одной команде, у нас были бы немножко другие понятия. Мы по-разному, по-другому бы рассказывали, говорили. Мы, кстати, тренируемся частенько на одной и той же базе. Это база в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарии. Они тренировались раньше на другой базе... Они, может быть, не знают некоторых нюансов. Эту клетку, в которой они тренируются, мы вместе с моим другом подарили этой базе и построили. Мешки там висят — это тоже наших рук дело. Они, может, об этом и не знают, но и я об этом не кричу. Вот сейчас в первый раз говорю, чтобы они знали, что они тренируются на базе, где мы клетку сделали, чтобы ребята добивались результата. Я рад, когда россияне, не важно какой национальности, добиваются результата на международной арене и прославляют нашу страну Россию.

— Сегодня — четыре года с момента завоевания пояса UFC Петром Яном (интервью было записано 12 июля. — Прим. «СЭ»). Смотрели ли вы тот бой против Жозе Альдо?

— Видел, видел. Конечно, смотрел. В тот момент все смотрели. Я и другие бои его смотрел. И кроме того, что я видел, как он добивался результата, я видел и как он растерял все то, что у него было. Наступил на грабли, на которых столько народу погорело. Глупость, глупость. Неплохой парень на самом деле. Мог бы добиться результата, пойти далеко и быть вообще, может быть, непобедимым, практически непобедимым. Окружение рядом сыграло роль, все: «Петя, Петя, Петя, Петя...» И он подхватил, что он самый крутой гангстер, супергангстер... Служил он в армии вообще, нет? Скорее всего, не служил. Глупость, глупость... Через гордыню свою многие не смогли пройти. На самом деле перспективный парень. Он еще молодой, может, одумается, прокрутит все в своей голове и вернется намного сильнее. Есть люди, как Саня Волков, которые падали, но поднимались.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Для комфортной жизни мне нужно 500 тысяч рублей в месяц. Бывало, что за один поход в магазин тратил 50 тысяч долларов»

— Вы много путешествуете, бываете в том числе и в Штатах. Чего нашим российским городам можно было бы перенять у американских городов?

— Нашим российским городам? Я много путешествовал на машине и по России, и по Америке. Я люблю свою страну, но... где-то едешь — хорошая дорога, а потом проезжаешь, а там... извини за выражение — ямище. Где-то влететь можно. А где-то обустроено. А в Америке, года полтора назад, я проехал около 12 штатов. Я из Флориды доехал до Ниагарского водопада. Больше 5000 километров. Я тебе скажу... вот я ехал и получал удовольствие эстетическое. Идеальные дорожки. Устал — отели комфортабельные. Везде показывают, что через столько-то миль можно переночевать. Заходишь — хороший отельчик, адекватная цена. Заплатил, переночевал, позавтракал, дальше поехал. Нет суеты, что машину негде поставить, не думаешь, что с тобой что-то где-то произойдет. Торговые центры, развлекалово. Помню, приехал в Вашингтон, был вместе с друзьями — и мы пошли гулять по музеям. Все бесплатно, музеи крутые. У нас здесь [в России] пришлось бы каждому музею отдать копейку, а там вот так сделано, именно в Вашингтоне. Не знаю, как в других штатах, я там по музеям особо не ходил. А в Вашингтоне самые крутые музеи прошел. Очень крутые музеи, дорогие, круто сделаны. И все бесплатно! Все бесплатно! И дорожки [хорошие], и машину есть где припарковать. Я проехал 5000 километров и не устал совсем.

— Какая минимальная сумма денег позволяет вам чувствовать себя свободным человеком, где бы ни находились?

— Минимум пятерка [тысяч] долларов должна быть. 500 тысяч рублей, 5 тысяч долларов. Чтобы комфортабельно себя чувствовать — имеется в виду без таких вот всяких движений. В ресторан сходить, покушать хорошо, отпраздновать что-то. 500 тысяч рублей, я считаю, это нормальная, адекватная цена для России. И для Америки в принципе тоже. Пятерка долларов — это не шик-блеск, понимаешь? Шик-блеск — можно и в день 10 тысяч долларов потратить. И 20 тысяч долларов потратить, пойти пошопиться, извини за выражение. Есть у нас ребята, которые шопятся на 50 тысяч долларов легко. То есть 500 тысяч — это прожиточный минимум, который, я считаю... в Америке средний класс живет на 5 тысяч долларов, в Америке зарплата — 5 тысяч долларов.

— Самый дорогой шопинг в вашей жизни?

— Смотря что покупать... Если, например, на шмотки и так далее — 20-30 тысяч долларов. Ну, до полтинника доходило. Было дело. За бой заработал какие-то деньги и мог с семьей пойти и потратить какие-то деньги. Да, в районе 50 тысяч долларов я мог потратить, бесспорно, да. Когда мы были курсантами военного училища, у нас зарплата была 1 доллар — до представления контракта. Ты на эти деньги жил. Когда стал зарабатывать больше, стал тратить больше. Понимаешь? Вот сейчас живут люди в регионах, получают по 20-30 рублей. Есть такие зарплаты в регионах — 20-30 тысяч рублей. И живут люди. И я так же жил, и так же жили многие другие ребята.

— Какой бы совет дали простым людям, трудягам?

— Я не людям бы совет дал. Я бы дал совет нашему руководству, что надо... Так как сейчас показывают, что мы, россияне, самые крутые в мире, не будем считаться с интересами Европы, Америки и так далее, [нужно] сделать прожиточный минимум в регионах 150 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 300-400 тысяч. Это реально, все возможно и так далее. Но об этом не простые работяги в регионах должны думать, а руководство нашей страны. Надеюсь, так и будет, и все к этому идет. Может быть, сейчас мы на какой-то новой стадии становления... Кто знает, может, сейчас это все пройдет, вот эта спецоперация и так далее... и все будет намного лучше. Посмотрим, не знаю.