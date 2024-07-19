Бой между Евлоевым и Стерлингом может пройти в октябре

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) может в октябре подраться с против экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (24-4), сообщает MMA Junkie.

По информации источника, бой пройдет в рамках турнира UFC в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

19 июля Стерлинг выложил фото с подписания контракта. «На UFC 307 я отберу у одного человека 0», — подписал снимки американец. Ранее Евлоев также сообщил, что подписал контракт о следующем поединке.

В последнем поединке Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.