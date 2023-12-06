Ковингтон рассказал, почему не употребляет алкоголь: «После того дня я поклялся, что больше не буду пить»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что в возрасте 19 лет он в нетрезвом виде сел за руль и был арестован полицией. После этого инцидента его выгнали из известного борцовского клуба Iowa Hawkeyes wrestling.

«Это было трудно пережить, потому что я был так молод в то время. 19-летний парень, даже не взрослый, просто маленький ребенок, не способный принимать правильные решения, — сказал Ковингтон в интервью ESPN. — Это было тяжело, очень тяжело, потому что я всю свою жизнь хотел бороться за Айову под руководством Дэна Гейбла и Тома Брэндса, а теперь я стал неудачником в глазах этих парней. Они потеряли надежду на меня, они бросили меня. Они не считали, что я заслуживаю второго шанса.

В итоге это оказалось скрытым благословением, потому что я вернулся домой, в Университет штата Орегон, вернулся к своим корням и к своей семье. Я не был рядом с лучшими тренерами или лучшей командой, но рядом со мной была моя семья и друзья, и это было важнее, чем знаменитые тренеры и знаменитый борцовский зал. Я счастлив, что это случилось, что мой путь сложился так, как сложился, потому что я знаю, что, если бы этого не произошло, я бы не был сегодня здесь и не боролся за титул чемпиона UFC.

Столкнуться с крупным фиаско — это хуже, чем проиграть матч по борьбе. Я думал, что потерял свою жизнь, думал, что все кончено. Думал, что никто и никогда не позволит мне заниматься борьбой, что у меня больше никогда не будет возможности из-за одной неудачной ночи, когда я совершил ошибку. Я очень благодарен за то, что это случилось, потому что это зажгло огонь в моей душе, который позволил мне копнуть глубже и понять, кто я на самом деле и чего я на самом деле хочу. После того дня я поклялся, что больше не буду пить, что буду стремиться стать лучшим борцом, а потом, после того как я закончу с борьбой, стать лучшим бойцом, каким только смогу быть. Я бы не был здесь сегодня без той ситуации, я знаю это».

Ковингтон подерется с Леоном Эдвардсом (21-3) в последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.