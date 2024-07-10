Леон Эдвардс открыт для боя с Махачевым: «Мы подеремся»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) заявил, что в будущем он планирует встретиться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1), а также готов подняться в средний вес.

«Возможен ли бой с Исламом? Конечно, конечно. Я думаю, нам еще есть над чем поработать в наших дивизионах. Ислам только что провел первую защиту титула против легковеса, до этого он дрался с «Волком». Он уже одержал три победы в своем весе.

После того как я одолею Белала [Мухаммада], у меня также будет третья защита титула. Таким образом, мы оба следуем по сходному пути. Я вижу, что мы можем подраться в будущем. Кроме того, я бы хотел перейти в средний вес», — сказал Эдвардс talkSPORT.

Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.