Майкл Чендлер уже хочет драться с Нейтом Диасом: «Пусть Конор сидит на своей яхте»

Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) сообщил, что он хочет встретиться с экс-бойцом лиги Нейтом Диасом (21-13).

«Самая лучшая идея — это мой бой с Нейтом Диасом. Мы будем сражаться как настоящие мужчины, а Конор тем временем сможет посмотреть PPV-трансляцию, сидя на яхте и надев тапочки», — написал Чендлер в соцсети X.

Чендлер и экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).