Мовсар Евлоев: «UFC подтвердили, что я подерусь со Стерлингом 24 августа»

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что руководство лиги сообщило ему, что он подерется с восьмым номером рейтинга в полулегком весе Алджамейном Стерлингом (24-4) 24 августа на UFC Fight Night 243 в главном событии вечера.

«Алджо, я общался с представителями UFC, и они подтвердили, что мы с тобой будем участвовать в главном событии 24 августа, где запланировано пять раундов. Если ты не намерен сражаться со мной, то не трать мое время. Я не склонен к конфликтам, но в клетке я буду готов показать все, на что способен. Подпиши контракт.

Ты сказал, что не хочешь ехать в Абу-Даби. Хорошо, я готов провести бой с тобой на Ямайке. Давай подождем до сентября и посмотрим, сдержишь ли ты свое слово. Как только я нокаутирую Алджо и Макса Холлоуэя, я сделаю Илию Топурию скромным. Таков мой план», — написал Евлоев в соцсети X.

Ранее Стерлинг заявил, что Евлоев отказывается с ним драться, поэтому он вызывает на бой Диего Лопеса (25-6).

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.