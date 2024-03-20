Мачаев: «Если Ян будет находиться в топе и будет одним из претендентов, то бой с Умаром состоится»

Воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и боец ММА Мурад Мачаев считает, что бой между Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном в UFC может состояться.

«Петр хорошо боксирует, а Умар хорошо бьет ногами и двигается. Если Ян будет находиться в топе и будет одним из претендентов, то их бой состоится. А на то, как пройдет этот поединок, надо будет смотреть позже. В зависимости от того, в каких кондициях будут оба спортсмена», — цитирует MMA.Metaratings.ru Мачаева

Петр Ян в своем активе имеет 17 побед и 5 поражений, а на счету Умара Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения.