Петр Ян поднялся на две строчки в рейтинге лучших российских бойцов

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян по итогам марта поднялся на восьмое место в рейтинге топ-15 сильнейших российских бойцов вне зависимости от весовых категорий. В ночь на 10 марта в турнире UFC 299 Ян победил единогласным решением судей Сонг Ядонга.

Рейтинг составляется путем опроса ММА-журналистов, блогеров и экспертов, а публикуется ежемесячно. На этот раз в опросе приняли участие 36 человек.

Топ-15:

1. Ислам Махачев — 575 (539 балла + 36 упоминаний в анкетах).

2. Вадим Немков — 518 (482 + 36).

3. Магомед Анкалаев — 458 (423 + 35).

4. Сергей Павлович — 416 (380 + 36).

5. Арман Царукян — 401 (366 + 35).

6. Анатолий Малыхин — 359 (323 + 36).

7. Александр Волков — 320 (286 + 34).

8. Петр Ян — 302 (269 + 33).

9. Усман Нурмагомедов — 269 (239 + 30).

10. Мовсар Евлоев — 265 (234 + 31).

11. Умар Нурмагомедов — 147 (121 + 26).

12. Эдуард Вартанян — 122 (100 + 22).

13. Александр Шаблий — 118 (94 + 24).

14. Магомедрасул Гасанов — 103 (88 + 15).

15. Альберт Туменов — 93 (74 + 19).

Кто попал в анкеты респондентов, но не вошел в итоговый топ-15:

Никита Крылов — 91 (75 + 16).

Магомед Магомедкеримов — 75 (60 + 15).

Шарабутдин Магомедов — 34 (27 + 7).

Евгений Гончаров — 33 (27 + 6).

Ислам Омаров — 26 (21 + 5).

Муслим Магомедов — 22 (17 + 5).

Роман Копылов — 20 (15 + 5).

Александр Сарнавский — 20 (17 + 3).

Андрей Корешков — 14 (10 + 4).

Мовлид Хайбулаев — 14 (12 + 2).

Икрам Алискеров — 13 (9 + 4).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 13 (11 + 2).

Ринат Фахретдинов — 10 (7 + 3).

Анатолий Токов — 10 (8 + 2).

Азамат Мурзаканов — 9 (7 + 2).

Аскар Аскаров — 7 (6 + 1).

Азамат Керефов — 5 (4 + 1).

Борис Медведев — 4 (2 + 2).

Тагир Уланбеков — 4 (2 + 2)

Валентин Молдавский — 3 (2 + 1).

Саид Нурмагомедов — 3 (2 + 1).

Кто голосовал:

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин («Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров («Матч ТВ»), Александр Лютиков, Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Александр Круглов (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing / YouTube-канал ОКТА ММА), Павел Городницкий (тг-канал и YouTube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Янис Коханко, Роман Мазуров, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Камил Гаджиев, Армен Гулян, Виталий Тарасов.

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца, то есть с 2 апреля 2022 года, провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Важно: среди составителей рейтинга ранее было проведено дополнительное голосование насчет того, считать ли российскими бойцами Хамзата Чимаева, Мухаммада Мокаева, Абусупьяна Магомедова и Насруддина Имавова. Все они родились в России и говорят по-русски, но с юности живут в Европе, именно там стали бойцами ММА, именно там тренируются/тренировались. Предлагалось назвать один из двух вариантов ответа: «да» (считать) или «нет» (не считать). Итоги голосования: Чимаев — 12 «да», 23 «нет», Мокаев — 5 «да», 30 «нет», Магомедов — 8 «да», 27 «нет», Имавов — 8 «да», 27 «нет». Таким образом, никто из них не попал в число тех, за кого можно отдать голос при составлении рейтинга.

Следующая публикация рейтинга (обновленного) — 1 мая.