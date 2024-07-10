Порье: «Махачев уже планирует подраться с Царукяном»

Боец UFC в легком весе Дастин Порье отреагировал на отказ Ислама Махачева провести с ним реванш.

«Ислам — чемпион. Он победил меня, это не было спорное решение судей или что-то в таком духе. Ему нет смысла драться со мной еще раз. Посмотрим, что он сделает дальше. Махачев наверняка уже планирует подраться с Арманом Царукяном. Это серьезное противостояние», — сказал Порье в интервью MMA Hour.

Махачев (26-1) победил Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Царукян (22-3) победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.