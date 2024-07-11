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Сегодня, 14:10

Салихов спрогнозировал исход поединка между Нурмагомедовым и Сэндхагеном

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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов считает своего соотечественника Умара Нурмагомедова фаворитом противостояния с американцем Кори Сэндхагеном.

«Умар уверенно победит. Он очень умный боец. У него хорошая команда, которая работает над планом. В бою что угодно может произойти, тем более, когда противостоит такой опасный соперник, как Сэндхаген, но у Нурмагомедова большой арсенал. В стойке он ни в чем не уступит Кори, а в борьбе — это просто другой уровень», — приводит слова Салихова MMA.Metaratings.ru.

Бой между Нурмагомедовым и Сэндхагеном возглавит турнир UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 3 августа.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кори Сэндхаген
Муслим Салихов
Умар Нурмагомедов
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